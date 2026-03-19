+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मलेसियामा लाइफबोट मर्मत गर्ने क्रममा समुद्रमा खस्दा तीन कामदारको मृत्यु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ११ गते १२:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मलेसियाको सरकारी ऊर्जा कम्पनी पेट्रोनासको जहाजबाट समुद्रमा खसेर ३ जना मजदुरको मृत्यु भएको छ ।
  • मर्मतका क्रममा लाइफबोटको हुक अचानक फुत्किएर समुद्रमा खस्दा १ जना कामदार गम्भीर घाइते भएका छन् ।
  • कम्पनीले विज्ञप्तिमा "सम्बन्धित अधिकारीहरूसँगको समन्वयमा घटनाको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको छ" भनी उल्लेख गरेको छ ।

मलेसियाको सरकारी ऊर्जा कम्पनी पेट्रोनासको एक जहाजबाट खसेर तीन जना मजदुरको मृत्यु भएको छ ।

आइतबार दिउँसो कम्पनीको ‘एफएसओ सेपात’ नामक फ्लोटिङ स्टोरेज एन्ड अफलोडिङ जहाजमा लाइफबोट मर्मत गर्ने क्रममा मजदुर समुद्रमा खसेका थिए ।

जहाज मलेसियाको पूर्वी तटीय राज्य तेरेङ्गानुआ नजिकै समुद्रमा रहेको थियो । मर्मतका क्रममा लाइफबोट समुद्रमा खस्दा तीन जना कामदारको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा एक जना कामदार गम्भीर घाइते भएका छन्।

कम्पनीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबार दिउँसो करिब १२:५० बजे यो घटना भएको पुष्टि गरेको छ।

दुर्घटना लगत्तै उद्धार गरिएका चारै जनालाई अस्पताल पुर्‍याइएको थि यो। तीमध्ये तीन जनालाई अस्पताल पुर्‍याउनासाथ मृत घोषित गरिएको थियो।

घाइते कामदारको भने सुल्तानह नुर जाहिराह अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

कम्पनीले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “सम्बन्धित अधिकारीहरूसँगको समन्वयमा घटनाको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको छ।”

स्थानीय प्रहरीका अनुसार कामदारहरू मर्मत कार्यका लागि लाइफबोटमा चढेर समुद्रको सतहतिर ओर्लने तयारीमा थिए। सोही समयमा बोटलाई बाँधिएको हुक अचानक फुत्किएको थियो । डोरी फुत्किएपछि लाइफबोट सिधै समुद्रमा खसेको थियो।

लाइफबोट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सरकारको सम्मान ग्रहण गर्दै पुष्पाले भनिन्- यो मानवता र प्रतिष्ठाको जित

सरकारको सम्मान ग्रहण गर्दै पुष्पाले भनिन्- यो मानवता र प्रतिष्ठाको जित
चार दशकदेखि शिक्षामा अग्रणी लिटिल एन्जल्स स्कुल : गुणस्तरीय प्रविधिमैत्री शिक्षा

चार दशकदेखि शिक्षामा अग्रणी लिटिल एन्जल्स स्कुल : गुणस्तरीय प्रविधिमैत्री शिक्षा
काठमाडौंका आठ पालिकामा रास्वपाले अधिवेशन सक्यो, को को चुनिए ?

काठमाडौंका आठ पालिकामा रास्वपाले अधिवेशन सक्यो, को को चुनिए ?
हर्मुज जलमार्ग खुलाउने सर्तमा अमेरिका–इरान नयाँ समझदारीको तयारीमा

हर्मुज जलमार्ग खुलाउने सर्तमा अमेरिका–इरान नयाँ समझदारीको तयारीमा
आलुको भाउ बढ्यो, किलोको कति ?

आलुको भाउ बढ्यो, किलोको कति ?
भाषा परीक्षा पास गरेर पनि कोरिया जान नपाएको भन्दै माइतीघरमा प्रदर्शन

भाषा परीक्षा पास गरेर पनि कोरिया जान नपाएको भन्दै माइतीघरमा प्रदर्शन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित