कुशल भुर्तेलले प्रहार गरे एकै ओभरमा ६ छक्का

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली क्रिकेट टिमका ब्याटर कुशल भुर्तेलले एसियन गेम्स छनोटमा चीनविरुद्ध एकै ओभरमा ६ छक्का प्रहार गरेका छन् ।
- भुर्तेल एकै ओभरमा ६ छक्का प्रहार गर्ने नेपालका दोस्रो र विश्वकै छैटौं खेलाडी बनेका छन् ।
- यसअघि नेपालका दीपेन्द्रसिंह ऐरीले सन् २०२३ को एसीसी प्रिमियर कपमा कतारविरुद्ध एकै ओभरमा ६ छक्का प्रहार गरेका थिए ।
१७ जेठ, काठमाडौं । नेपाली क्रिकेट टिमका ओपनिङ ब्याटर कुशल भुर्तेलले एसियन गेम्स छनोटअन्तर्गत चीनविरुद्धको खेलमा एकै ओभरमा ६ छक्का प्रहार गरेका छन् ।
भुर्तेलले नवौं ओभरमा ६ छक्का प्रहार गरेका हुन् । उनी यो कीर्तिमान बनाउने नेपालका दोस्रो खेलाडी हुन् भने विश्वकै छैटौं खेलाडी समेत हुन् ।
यसअघि नेपालका अलराउन्डर दीपेन्द्रसिंह ऐरीले सन् २०२३ को एसीसी प्रिमियर कपमा कतारविरुद्ध २०औं ओभरमा ६ छक्का प्रहार गरेका थिए ।
भुर्तेल शतकको पनि नजिक छन् । उनले ३२ बलमा ९४ रन बनाएर खेलिरहेका छन् । नेपालले १० ओभरमा १ विकेट गुमाए १३५ रन बनाइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया 4