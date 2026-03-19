रास्वपा काठमाडौं महानगर समितिको सभापतिमा पन्त निर्वाचित 

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को काठमाडौं महानगरपालिकाको सभापतिमा २५६ मतसहित कमल प्रसाद पन्त ‘शशि’ निर्वाचित भएका छन् ।
- प्रतिस्पर्धी गणपति लाल श्रेष्ठले १७९ मत प्राप्त गर्दा महानगर अधिवेशनमा कुल ५२७ प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
१९ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को काठमाडौं महानगरपालिकाको सभापतिमा कमल प्रसाद पन्त ‘शशि’ निर्वाचित भएका छन् ।
रास्वपाले काठमाडौं महानगर समितिको अधिवेशन हिजो गरेको थियो ।
अधिवेशनबाट २५६ मतसहित पन्त सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन् । सभापतिमा तीन जनाको उम्मेदवारी परेको थियो ।
सभापतिका अर्का उम्मेदवार गणपति लाल श्रेष्ठले १७९ मत ल्याए । पन्त ०७९ देखि नै काठमाडौं महानगर कमिटीको संयोजक थिए ।
सम्पदा क्षेत्रमा काम गर्दै आएका श्रेष्ठ रास्वपा प्रवेश गरी महानगर सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
निर्वाचन समितिका अनुसार अधिवेशनका प्रतिनिधिको संख्या ५२७ थियो ।
