प्रधानन्यायाधीशको निर्देशन : ‘दुई वर्ष नाघेका मुद्दा असार मसान्तभित्र सक्नू, बिचौलिया रोक्नू’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १९ गते ७:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले आगामी असार मसान्तभित्र दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरू बाँकी नराख्न मातहतका अदालतहरूलाई लिखित निर्देशन दिएका छन् ।
  • उनले अदालतमा हुन सक्ने विकृति, अनियमितता र बिचौलियाजन्य क्रियाकलाप रोक्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।
  • न्यायालयप्रति जनआस्था कायम राख्न सेवाग्राही र कानून व्यवसायीका गुनासा सुन्ने संयन्त्र बनाउन उनले निर्देशन दिएका छन् ।

१९ जेठ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाशीश डा.मनोज शर्माले अदालतभित्र हुने बेथिती रोक्न र आगामी असार मसान्तभित्र दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरु बाँकी नराख्न मातहतका अदालतहरुमा निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरु र जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशहरुलाई लिखित परिपत्र जारी गर्दै सो निर्देशन दिएका हुन् ।

शर्माले लिखित निर्देशनमा भनेका छन्, ‘पुराना बक्यौता मुद्दाको फर्छ्यौटलाई विशेष प्राथमिकता र संवेदनशीलताका साथ लिई यस आर्थिक वर्षको अन्तसम्म दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरू र २०८३ पौष मसान्तसम्ममा अठार महिना नाघेका मुद्दाहरू शून्यमा ल्याउने गरी कार्य सम्पादन गराउनुहोला ।’

उनले समयमा पेशीसूची प्रकाशित गर्न, त्यसो हुन नसकेमा कारण सहित सूचना निकाल्न र मुद्दाको सुनुवाइ गर्न समयमा नै इजलास बस्ने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । विभिन्न कारणले मुद्दाको सुनुवाइ रोकिने अवस्था घटाउन आग्रह गर्दै उनले समन्वयबाट काम अघि बढाउन भनेका छन् ।

‘बेथिती रोक्नुहोला’

उनले आफू कार्यरत र मातहतका अदालतमा हुनसक्ने विकृती, विसंगति, अनियमितता र बिचौलियाजन्य क्रियाकलाप रोक्न भनेका छन् । निर्देशनमा ‘अदालत प्रवेश, मुद्दा व्यवस्थापन, म्याद तामेली, पेशी, फैसला तयारी, फैसला कार्यान्वयन, अभिलेख तथा सेवा प्रवाहका प्रत्येक चरणमा सूक्ष्म निगरानी गर्नु’ भन्ने उल्लेख छ ।

अदालत प्रशासन र न्यायसम्पादनका क्रममा समेत सूक्ष्म निगरानी गर्न निर्देशन दिँदै उनले त्यसक्रममा केही भेटिए आफूलाई ‘रिपोर्ट’ गर्न भनेका छन् । निर्देशनमा प्रधानन्यायाधीश शर्माले भनेका छन्, ‘अनियमितता देखिएमा आफूले गर्न सक्ने हदसम्म तत्काल कारवाही गरी अन्य विषयमा सिफारिससहित प्रतिवेदन गर्नुहोला ।’

गुनासो सुन्न निर्देशन

उनले अदालतभित्र आउने सेवाग्राही, कानून व्यवसायी र सरोकारवालाहरुको गुनासो सुन्ने संयन्त्र बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

उनले लिखित निर्देशनमा ‘गुनासोको अभिलेख राखी सम्बोधन गर्ने र गुनासोकर्तालाई जानकारी दिने पद्धति विकास गर्नुहोला’ भनेका छन् ।

गुनासो व्यवस्थापन, विकृती विसंगति नियन्त्रण, सेवा प्रवाहको सुधार, बक्यौला मुद्दा फछ्यौंटमा भएको प्रगतिवारे संक्षिप्त प्रतिवेदन तयार गरी आफूकहाँ पठाउन भनेका छन् ।

उनले सेवाग्राहीलाई राम्रो व्यवहार गर्न, मर्यादित रुपमा कुरा गर्न निर्देशन दिदै न्यायालयप्रतिको विश्वास बढाउनका लागि न्यायाधीश र कर्मचारीहरुले उत्प्रेरित गर्न भनेका छन् ।

फेरिएको परिस्थिति बुझ्न निर्देशन 

आफ्नो एक्लो प्रयासले मात्रै नतिजा नदिने भन्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले सामूकि प्रयास, प्रतिवद्धता र समन्वयमा जोड दिएका हुन् ।

अहिलेको समयमा जनताको चाहना अनुसार राज्यका हरेक निकायले सुशासन कायम गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै उनले अड्डाअदालतका सेवालाई छिटो र सहज बनाउन भनेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्थामा न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था र विश्वास कायम राख्नुपर्ने भन्दै उनले निर्देशनमा भनेका छन्, ‘न्याय सम्पादन र न्यायिक सुधारको प्रक्रियामा आफूलाई समाहित गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु ।’

डा.मनोज शर्मा
मेहतरको कोटा खोसेर सेना–प्रहरीमा गैरदलितको रजगज

इबोला संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सम्भावित प्रवेशबिन्दुहरूमा उच्च सतर्कता

सिरहामा ब्राउन सुगरसहित २ युवक पक्राउ

एउटै बजार दुई जिल्लामा, प्रशासनिक झन्झट

नेपाल-भारत सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्न रविले राखेका ८ प्रस्ताव

विदेश जाने श्रमिकलाई विनाधितो ऋण : लागत खर्च नतोकिँदा अड्कियो कार्यविधि

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

'सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ'

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

'नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन'

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित