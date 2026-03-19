आज गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम, नीतिगत जग बसाल्नेमा जोड

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आज अपराह्न ४:०० बजे प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।
- संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुअघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लागेको हो ।
- गण्डकी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन यही जेठ ११ गतेदेखि शुरू भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
१९ जेठ, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आज नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै छ । प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले दिउँसो ४ बजे संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।
यो सरकारको सम्भवत अन्तिम बजेट हुने नेताहरुको भनाइ छ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याइसकेको सरकारले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले केही नयाँ कुरा तय गर्ने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको भनाइ छ ।
सम्भवत अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम पनि हुने भएकाले दीर्घकालीनभन्दा १ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने, अधुरा कामहरु पूरा गर्ने, नयाँ थिति बसाल्ने, नयाँ कार्यक्रमहरुको नीतिगत जग बसाल्ने कुरामा केन्द्रित हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो ।
‘हामी भनेको अब एक वर्षमात्र होला । अब कामहरुलाई सम्पन्न गर्ने, नयाँ कार्यक्रमहरुका लागि नीति जग हाल्ने कुरामै अबको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुन सक्छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।
सरकारले पूर्वाधार निर्माण तथा सम्पन्न गर्न, कृषि, पर्यटन र नीतिगत सुधारमा ध्यान दिने जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4