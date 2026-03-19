+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आज गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम, नीतिगत जग बसाल्नेमा जोड

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १९ गते ७:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आज अपराह्न ४:०० बजे प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।
  • संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुअघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लागेको हो ।
  • गण्डकी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन यही जेठ ११ गतेदेखि शुरू भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

१९ जेठ, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आज नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै छ । प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले दिउँसो ४ बजे संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।

यो सरकारको सम्भवत अन्तिम बजेट हुने नेताहरुको भनाइ छ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याइसकेको सरकारले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले केही नयाँ कुरा तय गर्ने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको भनाइ छ ।

सम्भवत अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम पनि हुने भएकाले दीर्घकालीनभन्दा १ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने, अधुरा कामहरु पूरा गर्ने, नयाँ थिति बसाल्ने, नयाँ कार्यक्रमहरुको नीतिगत जग बसाल्ने कुरामा केन्द्रित हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो ।

‘हामी भनेको अब एक वर्षमात्र होला । अब कामहरुलाई सम्पन्न गर्ने, नयाँ कार्यक्रमहरुका लागि नीति जग हाल्ने कुरामै अबको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुन सक्छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

सरकारले पूर्वाधार निर्माण तथा सम्पन्न गर्न, कृषि, पर्यटन र नीतिगत सुधारमा ध्यान दिने जनाएको छ ।

गण्डकी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गण्डकीका सांसदसँग प्रधानमन्त्री : सक्ने काम मात्रै तत्काल गरौं

गण्डकीका सांसदसँग प्रधानमन्त्री : सक्ने काम मात्रै तत्काल गरौं
गण्डकीका सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्रीले गरे छलफल

गण्डकीका सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्रीले गरे छलफल
इनिशा विक घटनाबारे गण्डकीका सांसद- हामी पनि सुरक्षित छैनौं

इनिशा विक घटनाबारे गण्डकीका सांसद- हामी पनि सुरक्षित छैनौं
गण्डकीबाट प्रत्यक्षमा जित्ने रास्वपाकी एक्ली महिला सांसद्

गण्डकीबाट प्रत्यक्षमा जित्ने रास्वपाकी एक्ली महिला सांसद्
देश दौडाहामा प्रधानमन्त्री, गण्डकीको ‘ब्रिफिङ’- हिउँ परे ४५ ठाउँ प्रभावित हुनसक्छ

देश दौडाहामा प्रधानमन्त्री, गण्डकीको ‘ब्रिफिङ’- हिउँ परे ४५ ठाउँ प्रभावित हुनसक्छ
राष्ट्रिय सभा : गण्डकीमा कांग्रेस–एमालेका जगत र सम्झना विजयी

राष्ट्रिय सभा : गण्डकीमा कांग्रेस–एमालेका जगत र सम्झना विजयी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद
सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति
‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित