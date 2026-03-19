+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

४ कम्पनीका सेयरमा लकइन अवधि सकिँदै

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १९ गते १४:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • करिब १ महिनाभित्र चार कम्पनीको संस्थापक, कर्मचारी र स्थानीयको सेयरमा लकइन अवधि सकिने भएको छ ।
  • रावा इनर्जीको जेठ २९ गतेदेखि र नेपाल रिपब्लिक मिडियाको असार १० गतेपछि संस्थापक तथा कर्मचारीको सेयरको लकइन खुल्नेछ ।
  • रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको असार १८ र अपर स्याङ्गे हाइड्रोपावरको असार २१ गतेदेखि सेयरको लकइन अवधि सकिने भएको छ ।

१९ जेठ, काठमाडौं । करिब १ महिनाको अवधिमा चार कम्पनीका सेयरमा लकइन अवधि सकिने भएको छ ।

संस्थापक, आयोजना प्रभावित, कर्मचारी तथा सामूहिक लगानी कोषका लागि विभिन्न समयमा छुट्याइएको सेयरमा लकइन अवधि समाप्त हुने भएको हो । लकइन अवधि समाप्त भएपछि ती कम्पनीको सेयर बजारमा कारोबारमा आउने छन् । सार्वजनिक सूचनामार्फत यी कम्पनीको सेयरमा लकइन अवधि सकिनेबारे जानकारी दिइएको छ ।

रावा इनर्जीको संस्थापक, कर्मचारी, स्थानीयको गरी कुल २० लाख ६२ हजार ७१७ कित्ता सेयरमा जेठ २९ पछि लकइन खुल्नेछ ।

नेपाल रिपब्लिक मिडियाको संस्थापक समूहको ५३ लाख २२ हजार कित्ता तथा कर्मचारीको ८० हजार १५९ कित्ता सेयरमा असार १० पछि लकइन अवधि सकिने भएको छ ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको ५७ हजार ७९८ कित्ता सेयरमा असार १८ देखि लकइन अवधि सकिने भएको छ ।

त्यस्तै अपर स्याङ्गे हाइड्रोपावरको संस्थापक, आयोजना प्रभावित र कर्मचारीको गरी कुल १५ लाख ६३ हजार कित्ता सेयरमा असार २१ गते लकइन अवधि सकिने भएको छ ।

लकइन अवधि
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नासाको रोमन टेलिस्कोपले ब्रह्माण्डमा लुकेका एक लाख नयाँ ग्रहहरू पत्ता लगाउन सक्ने

नासाको रोमन टेलिस्कोपले ब्रह्माण्डमा लुकेका एक लाख नयाँ ग्रहहरू पत्ता लगाउन सक्ने
विमल गुरुङ कृति पुरस्कारका लागि कृति र राष्ट्रिय कविता महोत्सवका लागि कविता आह्वान

विमल गुरुङ कृति पुरस्कारका लागि कृति र राष्ट्रिय कविता महोत्सवका लागि कविता आह्वान
सिड्नी थन्डरको प्रशिक्षकमा एन्ड्र्यु फ्लिनटफ नियुक्त

सिड्नी थन्डरको प्रशिक्षकमा एन्ड्र्यु फ्लिनटफ नियुक्त
जनकपुर फलफूल बजार खाली गराइँदै, व्यवसायी धर्नामा

जनकपुर फलफूल बजार खाली गराइँदै, व्यवसायी धर्नामा
जयकुमारनाथ शाह स्मृति यू-१६ क्रिकेट : डीएभी, ग्यालेक्सी र मोक्षदाको विजयी सुरुवात

जयकुमारनाथ शाह स्मृति यू-१६ क्रिकेट : डीएभी, ग्यालेक्सी र मोक्षदाको विजयी सुरुवात
प्रधानमन्त्री अभिव्यक्तिको तरंग : नेपाल-भारत सीमामा क्रस होल्डिङ कि अतिक्रमण  ? 

प्रधानमन्त्री अभिव्यक्तिको तरंग : नेपाल-भारत सीमामा क्रस होल्डिङ कि अतिक्रमण  ? 

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’
निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद
सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति
‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित