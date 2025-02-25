सिड्नी थन्डरको प्रशिक्षकमा एन्ड्र्यु फ्लिनटफ नियुक्त

- अस्ट्रेलियाको बिग ब्यास लिग टोली सिड्नी थन्डरले इंग्ल्याण्डका पूर्व अलराउन्डर एन्ड्र्यु फ्लिनटफलाई दुई वर्षका लागि मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ ।
- पाँच सिजन मुख्य प्रशिक्षक रहेका ट्रेभर बेलिसको कार्यकालपछि कमजोर प्रदर्शन गरेको थन्डरले नयाँ नेतृत्वका रूपमा फ्लिनटफलाई रोजेको हो ।
- मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त भएपछि फ्लिनटफले टोलीलाई बलियो संस्कृतिसहित अगाडि लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
१९ जेठ, काठमाडौं । अस्ट्रेलियाको बिग ब्यास लिग (बीबीएल) टोली सिड्नी थन्डरले इंग्ल्याण्डका दिग्गज अलराउन्डर एन्ड्र्यु फ्लिनटफलाई मुख्य प्रशिक्षकका रूपमा नियुक्त गरेको छ ।
क्लबले मंगलबार औपचारिक रूपमा घोषणा गर्दै फ्लिनटफसँग दुई वर्षको सम्झौता भएको पुष्टि गरेको हो । यससँगै उनी सिड्नी थन्डरको मुख्य प्रशिक्षक बनेर पहिलो पटक अस्ट्रेलियाली फ्रेन्चाइज लिगमा कोचिङ जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन् ।
फ्लिनटफले यसअघि ब्रिस्बेन हिटबाट खेलाडीका रूपमा बिग ब्यासमा सहभागिता जनाएका थिए, तर त्यो करिब एक दशकभन्दा बढी अघिको कुरा हो ।
थन्डरले पाँच सिजन मुख्य प्रशिक्षक रहेका ट्रेभर बेलिसलाई हटाएपछि नयाँ नेतृत्व खोजिरहेको थियो । बेलिसको कार्यकालपछि टोलीको प्रदर्शन कमजोर रहँदै गएको थियो, जसमा पछिल्ला सिजनहरूमा मात्र केही जितसहित लिगको पुछारतर्फ रहनु परेको थियो ।
नियुक्तिपछि फ्लिनटफले यो अवसरलाई विशेष भन्दै टोलीलाई बलियो संस्कृतिसहित अगाडि लैजाने लक्ष्य राखेको बताएका छन् । उनले खेलाडीहरू र समर्थकहरूले सिजनलाई सबैभन्दा राम्रो अनुभवका रूपमा सम्झिने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
थन्डर व्यवस्थापनले फ्लिनटफलाई आधुनिक नेतृत्व क्षमता, खेलाडीहरूसँगको सम्बन्ध निर्माण गर्ने शैली र उच्च प्रदर्शन संस्कृतिका कारण छनोट गरिएको जनाएको छ ।
