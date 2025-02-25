+
English edition

जयकुमारनाथ शाह स्मृति यू-१६ क्रिकेट : डीएभी, ग्यालेक्सी र मोक्षदाको विजयी सुरुवात

२०८३ जेठ १९ गते १४:१४ २०८३ जेठ १९ गते १४:१४

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
जयकुमारनाथ शाह स्मृति यू-१६ क्रिकेट : डीएभी, ग्यालेक्सी र मोक्षदाको विजयी सुरुवात

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • तेस्रो जयकुमारनाथ शाह स्मृति यू–१६ अन्तरविद्यालय क्रिकेटमा डीएभी स्कुलले नेक्सस इन्टरनेसनल स्कुललाई १९३ रनको विशाल अन्तरले पराजित गरेको छ ।
  • मोक्षदा स्कुलका गौतम कुमार पटेलले ४ रन खर्चेर ७ विकेट लिएपछि विज्डम एकेडेमीमाथि टोलीले १२३ रनको जित दर्ता गरेको छ ।
  • अर्को खेलमा ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलले हिमालयन ह्वाइटहाउस स्कुललाई ९० रनले पराजित गर्दै प्रतियोगितामा विजयी सुरुआत गरेको छ ।

१९ जेठ, काठमाडौं । तेस्रो संस्करणको एसियन ई–लर्निङ ‘जयकुमारनाथ शाह स्मृति’ यु–१६ इन्टर–स्कुल क्रिकेट प्रतियोगितामा डीएभी सुशील केडिया विश्व भारती स्कुल, ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल र मोक्षदा स्कुलले विजयी सुरुआत गरेका छन् ।

माथिल्लो मूलपानी क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न खेलमा डीएभीले नेक्सस इन्टरनेसनल स्कुललाई १९३ रनको विशाल अन्तरले पराजित गर्‍यो ।

२४२ रनको कठिन लक्ष्य पछ्याएको नेक्सस १२.४ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै ४८ रनमा समेटियो। उसका लागि शिवम शाहले अविजित ११ रन बनाए भने अन्य ब्याटरले उल्लेखनीय योगदान दिन सकेनन् ।

डीएभीको जितमा केशव अग्रवाल र तनिष शाहले समान ३–३ विकेट लिए । कुन्जन आचार्यले २ विकेट हात पार्दा कमल शाही र प्रसिद्ध जैशीले समान १–१ विकेट लिए ।

त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको डीएभीले निर्धारित २० ओभरमा २ विकेट गुमाएर २४१ रनको विशाल योगफल तयार गरेको थियो । टोलीका लागि कमल शाही ४८ बलमा ११ चौका र ३ छक्कासहित ९९ रनमा अविजित रहे । आरुष झाले ५६ रन बनाए भने कप्तान प्रसिद्ध जैशीले २० बलमा ३ चौका र ३ छक्काको मद्दतमा ४० रनको आक्रामक इनिङ्स खेले ।

यता, तल्लो मूलपानी क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न अर्को खेलमा ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलले हिमालयन ह्वाइटहाउस आईबी वर्ल्ड स्कुललाई ९० रनले पराजित गर्‍यो ।

ग्यालेक्सीले दिएको १४४ रनको लक्ष्य पछ्याएको ह्वाइटहाउस १६.१ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै ५३ रनमा सीमित भयो । उसका लागि प्रशन्न जैशीले सर्वाधिक ११ रन बनाए भने अन्य कुनै पनि ब्याटरले दोहोरो अंकमा रन जोड्न सकेनन् ।

ग्यालेक्सीको जितमा मिङ्मा तामाङले ३ विकेट लिए भने स्वीकृत रिजालले २ विकेट हात पारे ।

यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको ग्यालेक्सीले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १४३ रन बनाएको थियो । टोलीका लागि कप्तान स्वीकृत रिजालले सर्वाधिक ३३ रन बनाए । उनले ४० बलमा ३ चौका प्रहार गरे । खुसबेन्द्र साहले २७ रन योगदान गर्दा मिङ्मा तामाङले २० तथा अद्वोय घर्ती मगरले १९ रन जोडे ।

वैभव नारायण साह १५ रनमा अविजित रहे भने स्माइल लिंखा १ रनमा अविजित फर्किए । ग्यालेक्सीले अतिरिक्तबाट २७ रन प्राप्त गरेको थियो ।

ह्वाइटहाउसका लागि मधुर पोखरेलले ३ ओभरमा १२ रन खर्चेर २ विकेट लिए । आयुष शाही, प्रशन्न जैशी, रोमन अधिकारी र दाइची खड्काले समान १–१ विकेट हात पारे ।

त्यसैगरी, त्रिवि क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न खेलमा गौतम कुमार पटेलको घातक बलिङमा मोक्षदा स्कुलले विज्डम इङ्ग्लिस एकेडेमीलाई १२३ रनले पराजित गर्‍यो ।

टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मोक्षदाले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १६४ रन बनाएको थियो । टोलीका लागि संश्रय श्रेष्ठले ५६ रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले भने आरोन गिरीले ३६ रन योगदान दिए । यमुन केसीले १७ तथा चन्दन कुमार बेलदार चौहानले अविजित १२ रन जोडे ।

विज्डमका लागि सुवास कुँवरले २ तथा सौरभ अधिकारीले १ विकेट लिए ।

१६५ रनको लक्ष्य पछ्याएको विज्डम ९.४ ओभरमै ४१ रनमा अलआउट भयो । साइमन लम्साल क्षेत्रीले अविजित ७ रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याटरले उल्लेखनीय प्रदर्शन गर्न सकेनन् ।

मोक्षदाको जितमा गौतम कुमार पटेलले ४ ओभरमा केवल ४ रन खर्चेर ७ विकेट लिए । सौगत सेन्चुरी, यमुन केसी र सुयोग्य शाहले समान १–१ विकेट हात पारे ।

यो जितसँगै समूह ‘ई’ को मोक्षदा स्कुलले २ अंक जोड्दै क्वार्टरफाइनल प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाएको छ ।

जयकुमारनाथ शाह मेमोरियल यू–१६ क्रिकेट
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’
राष्ट्रिय समाचार

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद
राष्ट्रिय समाचार

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति
राष्ट्रिय समाचार

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
अन्तर्वार्ता

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

जयकुमारनाथ शाह स्मृति यू-१६ क्रिकेट : डीएभी, ग्यालेक्सी र मोक्षदाको विजयी सुरुवात

जयकुमारनाथ शाह स्मृति यू-१६ क्रिकेट : डीएभी, ग्यालेक्सी र मोक्षदाको विजयी सुरुवात

रामारोशन स्काई रन असार ३ गते हुने

रामारोशन स्काई रन असार ३ गते हुने

फिफा विश्वकप : समूह ‘के’ मा पोर्चुगल र कोलम्बिया अगाडि, चुनौती बन्लान् उज्बेकिस्तान र कङ्गो ?

फिफा विश्वकप : समूह ‘के’ मा पोर्चुगल र कोलम्बिया अगाडि, चुनौती बन्लान् उज्बेकिस्तान र कङ्गो ?

फिफा विश्वकप २०२६ : नेपालमा टेलिभिजन र ओटीटी सब्स्क्रिप्सन सुरु, यस्तो छ ग्राहक बन्ने प्रक्रिया

फिफा विश्वकप २०२६ : नेपालमा टेलिभिजन र ओटीटी सब्स्क्रिप्सन सुरु, यस्तो छ ग्राहक बन्ने प्रक्रिया

मिडफिल्डका बादशाह ब्रुनो

मिडफिल्डका बादशाह ब्रुनो

टिम डेभिडले आईपीएल २०२७ को पहिलो खेल गुमाउने

टिम डेभिडले आईपीएल २०२७ को पहिलो खेल गुमाउने

ट्रेन्डिङ

आसिफको १४औं ओडीआई अर्धशतक

आसिफको १४औं ओडीआई अर्धशतक
सगरमाथाको चुचुरोमा मेस्सीको तस्वीर, भेटेरै उपहार दिने शेर्पाको इच्छा

सगरमाथाको चुचुरोमा मेस्सीको तस्वीर, भेटेरै उपहार दिने शेर्पाको इच्छा
ओडीआईमा इशान पाण्डेको डेब्यू

ओडीआईमा इशान पाण्डेको डेब्यू
बागमती स्तरीय एम्प्युटी फुटबलको उपाधि कर्णालीलाई

बागमती स्तरीय एम्प्युटी फुटबलको उपाधि कर्णालीलाई
काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप आजदेखि, नेपालले भारतसँग खेल्दै

काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप आजदेखि, नेपालले भारतसँग खेल्दै
फिफा विश्वकपका लागि बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाको टोली घोषणा

फिफा विश्वकपका लागि बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाको टोली घोषणा

वेबस्टोरिज

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories

फिचर

सबै
कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक