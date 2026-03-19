भारतसँगको सीमा विवादबारे बालेनलाई विश्वप्रकाशको प्रश्न- हिसाब बराबर भन्नुभएको हो ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रियताको विषयलाई आवेग र उत्तेजनाका आधारमा प्रस्तुत नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।
- शर्माले दिल्ली भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको विगतको नक्सा प्रस्तुति र हालको धारणाबारे प्रश्न उठाएका छन् ।
- प्रधानमन्त्री आफैंले नेपालले सीमा मिचेको आशयको अभिव्यक्ति दिनु संसारमै नभएको घटना भएको टिप्पणी उपसभापति शर्माले गरेका छन् ।
१९ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीको हालैको अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गरेका छन् ।
लुम्बिनीमा आयोजित पार्टीको नीति प्रतिष्ठानको प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमको समापन समारोहमा बोल्दै उनले राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषयलाई आवेग र उत्तेजनाका आधारमा प्रस्तुत गर्नु उचित नभएको बताएका हुन्।
शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने हाल भारतको दिल्लीमा रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै विगतमा टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको नक्सा र अहिलेको धारणा बीचको अन्तरबारे पनि प्रश्न उठाए ।
‘रास्वपा सभापति आज दिल्लीमा हुनुन्छ, हिजो टिभी कार्यक्रम चलाउँदा आवेगसाथ राखेको नक्सा आज संयमसाथ सम्झिनुहुन्छ कि सम्झिनु हुन्न ?,’ उनले सोधे,’ राष्ट्रियताको प्रश्न आवेग, उत्तेजना र हलुका प्रस्तुतिको विषय हो कि गहन, ऐक्यवद्ध र शान्त कूटनीतिको प्रश्न ?’
उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आशय हिसाब बराबर भन्ने हो ? भन्ने प्रश्न पनि गरे ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आशय के हिसाब बराबर भन्ने हो ? हामीले पनि मिचेका कारण अब `जे भयो, जसो भयो, सबै बिर्षेर अघि बढौं´ भन्ने हो ?,’ उनले सोधे, ‘नेपालले सीमा मिच्यो भनेर भारतले कहिल्यै भनेको छैन, देशको प्रधानमन्त्रीले आफैं हामीले सिमा मिचेका छौं भन्नु संसारमै नभएको घटना हो ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4