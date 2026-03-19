प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे रास्वपाको धारणा– हाम्रो भूमि मिचिनु हुन्न

महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटी भनेका छन्, ‘हाम्रो भूमिहरू मिचिन दिनु हुँदैन । ती भूमिहरू फिर्ता ल्याउनका लागि कूटनीतिक पहलहरू गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको धारणा स्पष्ट छ ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १९ गते १७:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • महामन्त्री बुर्लाकोटीले ‘हाम्रो भूमिहरू मिचिन दिनु हुँदैन’ भन्दै भूमि फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए।
  • उनले बजेट पारित गर्न ढिलाइ हुने भएकाले विपक्षी दलहरूले संसद् बैठक अवरुद्ध पार्न नहुने धारणा राखे।
  • बालेन शाहको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे पार्टीमा निरन्तर छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।

१९ जेठ, काठमाडौं । भारतसँगको सीमाबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दिएको अभिव्यक्तिबारे सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मुख खोलेको छ ।

पार्टीका महामन्त्री समेत रहेका सांसद कबिन्द्र बुर्लाकोटीले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्ने क्रममा आफ्नो व्यक्तिगत भन्दा पनि सो विषयमा पार्टीकै धारणा राख्ने बताए ।

र, उनले पार्टीको स्पष्ट धारणा पनि सुनाए ।

‘पार्टीको धारणा स्पष्ट नै छ । र, यो विषय थप छलफलहरू अगाडि बढछ । यो तत् ठाउँहरूमा नै छलफल भएर अगाडि बढ्ला । यो विषयमा मैले थप धारणा राख्नु भन्दा पनि पार्टीको धारणा स्पष्ट छ,’ उनले थप भने, ‘हाम्रो भूमिहरू मिचिन दिनु हुँदैन । ती भूमिहरू फिर्ता ल्याउनका लागि कूटनीतिक पहलहरू गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको धारणा स्पष्ट छ ।’

उनले उक्त विषयबारे पार्टीमा निरन्तर छलफल पनि भइरहेको जिकिर गरे । साथै, संसद् सञ्चालनबारे विपक्षी दलहरूसँग पनि छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘यही विषयमा हामी छलफल गरिराखेका छौं । प्रतिपक्ष दलहरूसँग हामीले यो विषयमा पनि छलफल गरिराखेका छौं । यो सदन सुचारु गरौं,’ उनले भने, ‘त्यो विषयमा तत्अवस्थामा सरकारको तर्फबाट त्यसको कुराहरू आइनै हाल्छ भनेर हामीले यसरी राख्यौं ।’

उनले बुर्लाकोटीले बजेट पारित गर्न ढिलाइ हुने भएकाले पनि विपक्ष दलहरूले संसद बैठक अवरुद्ध पार्न नहुने पनि बताए ।

प्रधानमन्‍त्री रास्वपा
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले तनाव : दोस्रो दिन पनि कार्यसूचीमै प्रवेश गरेन राष्ट्रिय सभा

ओलीको अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटेको थियो, बालेनको के हुन्छ ?

चार युवा संगठनले मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीसहित विशिष्ट पदाधिकारीहरूको कति बढ्दैछ तलब ?

‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको छैन, प्रधानमन्त्रीको भनाइ गलत छ’

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित