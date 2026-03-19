एमाले महासचिवको निर्देशन– चाहिएका बेला पाँच हजार कार्यकर्ता उतार्नेगरी आधार बनाउनुस्

‘जति बेला संकट गहिरिन्छ, त्यति बेला कार्यकर्तालाई सम्पर्कमा राख्ने कुरा अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । नेतृत्वको खुबी र क्षमता पनि संकटमै देखिन्छ ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १९ गते १८:०३

१९ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले काठमाडौंमा चाहिएका बेला कम्तीमा ५ हजार जना उतार्नसक्नेगरी तत्काल आधार बनाउन पार्टी मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

जनसंगठन समन्वय संयन्त्रको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनसंगठनका इन्चार्ज र अध्यक्षहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । सो क्रममा उनले पार्टी र जनताबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन र संगठनलाई समुदायस्तरसम्म विस्तार गर्न सुझाए ।

यस्तै संकटका बेला संगठन र कार्यकर्तासँगको सम्पर्कलाई थप सघन बनाउनुपर्नेमा महासचिव पोखरेलले जोड दिए । नेतृत्वको वास्तविक क्षमता र खुबी संकटका समयमा नै परीक्षण हुने पनि उनले बताए ।

‘जति बेला संकट गहिरिन्छ, त्यति बेला कार्यकर्तालाई सम्पर्कमा राख्ने कुरा अझ महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेतृत्वको खुबी र क्षमता पनि संकटमै देखिन्छ । संकटका बेला हतारमा गरिने निर्णयले दुर्घटनातर्फ पुर्‍याउन सक्छ ।’

पार्टीभित्र समस्या रहेको भन्दै निराशा फैलाउनेभन्दा समाधान खोज्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्नेमा पनि महासचिव पोखरेलले जोड दिए ।

‘हामी जनतासँग अपिल गर्ने ठाउँमा मात्र सीमित भयौं । जनतासँगको हाम्रो सम्बन्ध कमजोर बन्न पुगेको छ । जनताले हामीलाई विश्वास नगरेका होइनन् । उनीहरूले अहिलेका लागि घण्टीमा मतदान गरेर हामीलाई सबक सिकाउने प्रयास गरेका हुन्,’ उनले भने । भविष्यमा आवश्यक पर्दा चाहिने शक्ति एमाले नै हो भन्ने बुझाइ जनतामा अझै कायम रहेको उनले दाबी गरे ।

नेकपा‍ एमाले शंकर पोखरेल
चुनावपछि ओली पहिलोपटक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदै

संसद्‌मा विपक्षी एकतालाई सरकारकै निम्तो

प्रधानमन्त्रीको बोलीले स्वाभिमानी नेपालीको शिर निहुरियो : एमाले

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति एमालेको आपत्ति

सभामुखकै बोली संसदीय रेकर्डबाट हटाइयोस् : एमाले

एमाले प्रचार प्रमुखमा निरज आचार्य, चौतारी इन्चार्ज रामकुमारी झाँक्री

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

