भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रतिक्रियापछि भीम रावलले मागे प्रधानमन्त्रीको धारणा

२०८३ जेठ १९ गते २०:१८

१९ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कम्यनिस्ट पार्टी(नेकपा)का नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन)सँग सीमा समस्या समाधानबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयले दिएको जवाफपछि धारणा माग गरेका छन् ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले मंगलबार नेपाल–भारत सीमा समस्या सम्बन्धी वार्तामा तेस्रो पक्षलाई संलग्न गराउने कुरा इन्कार गरेको थियो । सोही प्रतिक्रियापछि नेता रावलले प्रधानमन्त्री बालेनको धारणा मागेका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको अतिक्रमणमा परेको भूमिको सम्बन्धमा बेलायत सरकारलाई वार्तामा संलग्न गराउने भनि प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भारत र नेपालबीचको दुईपक्षीय विषयमा कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका नहुने कुरा सार्वजनिक गरेका छन्,’ रावलले भनेका छन्, ‘अब  नेपालले  भारतको धेरै जग्गा मिचेको भन्ने झुटा र राष्ट्रहित विरोधी धारणा प्रतिनिधिसभामा राख्नुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्रीको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले दिएको उक्त धारणाको सम्बन्धमा जवाफ के छ ?’

यसबारे नेपाली जनतालाई स्पष्ट गर्न उनले भनेका छन् । ‘स्मरणीय छ, अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ,’ रावलले अगाडि भनेका छन् ।

एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?
सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?
द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?
‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’
निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद
सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति
‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

