+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘इन्डिया–नेपाल स्टार्टअप पार्टनरसिप नेटवर्क’ को दोस्रो कोहर्ट सुरु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १९ गते १६:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालस्थित भारतीय दूतावासले नेपालका २५ वटा स्टार्टअप सम्मिलित ‘इन्डिया–नेपाल स्टार्टअप पार्टनरसिप नेटवर्क’ को दोस्रो कोहर्ट सुरू गरेको छ।
  • सहभागी २५ वटा स्टार्टअपहरूले आगामी ८ हप्तासम्म उद्यमशीलता प्रशिक्षण, एआई सीप विकास र भारतीय स्टार्टअपहरूसँग नेटवर्किङमा सहभागिता जनाउनेछन्।
  • भारतको चेन्नईस्थित आईआईटी मद्रासको आईआईटीएम प्रवर्तक क्याम्पसमा यो कार्यक्रम आयोजना भइरहेको छ।

१९ जेठ, काठमाडौं । नेपालका २५ वटा स्टार्टअप सम्मिलित ‘इन्डिया–नेपाल स्टार्टअप पार्टनरसिप नेटवर्क’ (इन–स्पान) कार्यक्रमको दोस्रो कोहर्ट सुरु गरेको छ ।

यी स्टार्टअपहरू एआई, बायोटेक, क्लिनटेक, फिनटेक, हेल्थटेक, एग्रिटेक, ई–कमर्स, मोबिलिटी, म्यान्युफ्याक्चरिङ्ग र कन्स्ट्रक्सन टेक, एफएमसीजी (FMCG), एरोस्पेस, आईओटी (IoT) र सास (SaaS) क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको दूतावासले जनाएको छ ।

उक्त उद्घाटन समारोहमा आईआएईर्टीमा सीईओ एम जे शंक रमण लगायतका प्राज्ञिक व्यक्तित्वको सहभागीता थियो ।

उक्त कार्यक्रमलाई भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भर्चुअल सम्बोधन गरेका थिए ।

सम्बोधनको क्रममा उनले यस्ता कार्यक्रमहरूबारे प्रशंसा गर्दै भारतका स्टार्टअप इकोसिस्टमसँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहन पनि गरे ।

आगामी ८ हप्तासम्म यी २५ वटा स्टार्टअपहरूले उद्यमशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम, एआई सीप विकास, लगानीका लागि प्रस्ताव, तथा आफ्ना सम्बन्धित क्षेत्रका भारतीय स्टार्टअपहरूसँग नेटवर्किङ/इन्टर्नसिपमा सहभागिता जनाउनेछन् ।

भारतको चेन्नईस्थित आईआईटी मद्रासको आईआईटीएम प्रवर्तक क्याम्पसमा उक्त कार्यक्रम आयोजना हुँदैछ ।

इन्डिया–नेपाल स्टार्टअप
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

धवल शमशेरलाई राप्रपामा फिर्ता आउन अध्यक्ष लिङ्देनको आग्रह

धवल शमशेरलाई राप्रपामा फिर्ता आउन अध्यक्ष लिङ्देनको आग्रह
द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले निराश सीमावासी : मिचिएको भूमि फिर्ता आउने आश गुम्यो

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले निराश सीमावासी : मिचिएको भूमि फिर्ता आउने आश गुम्यो
सहकारी बेथितिका आरोपी १४ कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण, थप अध्ययन गर्न समिति

सहकारी बेथितिका आरोपी १४ कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण, थप अध्ययन गर्न समिति
एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?

एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?
८ वर्षदेखि अल्झाइयो स्थानान्तरण प्रक्रिया : फ्युचर स्कुलको भविष्य अनिश्चित

८ वर्षदेखि अल्झाइयो स्थानान्तरण प्रक्रिया : फ्युचर स्कुलको भविष्य अनिश्चित

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?
एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?

एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?
‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’
सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?

सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?
निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद
सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति
‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित