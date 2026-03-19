नारायणीहिटी दरबार पुगेर पूर्वराज परिवारका सदस्यले गरे दीप प्रज्वलन (तस्वीरहरू)

१९ जेठ, काठमाडौं । नारायणीहिटी राजदरबार पुगेर हृदयन्द्र शाहसहितका पूर्वराज परिवारका सदस्यहरूले मंगलबार दीप प्रज्वलन गरेका छन् । दरबार हत्याकाण्डको २५ औँ वार्षिकी परेका अवसरमा उनीहरूले नारायणीहिटी दरबार पुगेर चतुर्व्युह नारायण मन्दिरमा दीप प्रज्वलन गरेका हुन् ।
उनीहरूले त्यहाँ राजदरबार हत्याकाण्डमा मारिएका तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहसहित राजपरिवारका सदस्यको तस्वीरमूनि दीपप्रज्वलन गरेर दिवंगत आत्मालाई श्रद्धाञ्जली दिएका छन् ।
तस्वीरहरू :
तस्वीर सौजन्य : पूर्णिका राज्यलक्ष्मी शाहकाे फेसबुकबाट
