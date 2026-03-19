+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

समस्याग्रस्त २३ सहकारीका सञ्चालकको नामावली सार्वजनिक, लुकाइएको सम्पत्तिबारे सूचना माग

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २० गते १२:०८

२० जेठ, काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त २३ वटा सहकारीका सञ्चालकहरुले लुकाएको सम्पत्ती बारे सूचना माग गरेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरुको नाम सहितको विवरण सार्वजनिक गर्दै समितिले उनीहरुका परिवार, आफन्त तथा अन्य व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति लुकाएको जानकारी भएमा सूचना दिन अनुरोध गरेको हो ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक भएका संचालकहरुले सहकारीको बचत रकम वा सम्पत्ती हिनामिना गरी परिवार, आफन्त, नातागोता वा अन्य व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति वा रकम लुकाएको जानकारी भएमा यस कार्यालयमा सूचना गरिदिनुहुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ।’

साथै समितिले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका संचालकहरुले सम्वन्धित सहकारी संस्थाको दायित्व फरफारक, ऋण असुली, सम्पत्ती र अन्य स्रोत साधनको पहिचान गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने र नियमित समितिको सम्पर्कमा रही बचत फिर्ता, दायित्व व्यवस्थापन र नियमन कार्यमा सहयोग गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।

अन्यथा कानून बमोजिम हुने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै समितिले सार्वजनिक विवरणमा फरक पर्न गएको वा अध्यावधिक नभएको भएमा समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न समेत भनेको छ । २३ समस्याग्रस्त सहकारी सञ्चालकहरुको विवरण यस्तो छ :

समस्याग्रस्त सहकारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई दिएको रकम राज्य कोषको होइन : समिति

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई दिएको रकम राज्य कोषको होइन : समिति
समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीको पनि दोहोरो कर्जा

समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीको पनि दोहोरो कर्जा
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई जेठदेखि बचत फिर्ता गरिने

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई जेठदेखि बचत फिर्ता गरिने
सम्बन्धविच्छेद गरे पनि परिवारै मानेर सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गरिने

सम्बन्धविच्छेद गरे पनि परिवारै मानेर सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गरिने
समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण तिर्न १५ दिने सूचना, नतिरे सम्पत्ति लिलाम

समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण तिर्न १५ दिने सूचना, नतिरे सम्पत्ति लिलाम
काठमाडौंका थप १६ सहकारी समस्याग्रस्त, बचतकर्ताको साढे ३ अर्ब जोखिममा

काठमाडौंका थप १६ सहकारी समस्याग्रस्त, बचतकर्ताको साढे ३ अर्ब जोखिममा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन
द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?
एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?

एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?
‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’
सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?

सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?
निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद
सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित