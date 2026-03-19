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कानून समितिको कार्यविधि पारित

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २० गते १४:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संघीय संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सदस्यहरूको सुझाव समेटेर नयाँ कार्यविधि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
  • समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाका अनुसार उक्त कार्यविधिमा प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा गरिएका नयाँ व्यवस्थाहरू समेत समावेश छन्।
  • बैठकमा सांसदहरूले संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्।

२० जेठ, काठमाडौं । संघीय संसद कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको कार्यविधि पारित गरिएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठक दफावार छलफल गरी सो कार्यविधि सर्वसम्मति पारित गरिएको हो ।

समितिका सदस्यहरुले सुझावहरुलाई समेत समेटिएर उक्त कार्यविधि पारित गरिएको समितिकी सभापति समिक्षा बास्कोटाले बताइन् ।

उनले उक्त कार्यविधिमा प्रतिनिधि सभा नियमावली गरिएको नयाँ व्यवस्थाहरू पनि समावेश गरिएको बताइन् ।

‘समितिको कार्यविधि मस्यौदा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको कार्यविधि, २०८३ माननीय सदस्यहरुबाट प्राप्त भएको सम्पूर्ण सुझावहरुलाई समावेश गरेर सर्वसम्मतिले पारित गरिएको घोषणा गर्दछु । यो कार्यविधि हामीले यथेष्ट छलफल गरेर पारित गरेका छौं,’ उनले भनिन् ।

बैठकमा सांसदहरूले संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कानून समिति
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