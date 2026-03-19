+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

धवलशमशेरले भने– राजेन्द्र लिङ्देनको शब्दजालमा नपरौं

बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जबराले राप्रपाको केन्द्रीय समितिले वैधानिक आधार गुमाइसकेको जिकिर पनि गरेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २० गते १६:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राप्रपा छाडेर नयाँ दल गठनको तयारीमा लागेका नेता डा. धवलशमशेर जबराले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको आह्वानलाई भ्रमको संज्ञा दिएका छन् ।
  • जबराले राप्रपाको केन्द्रीय समितिले जेठ १९ गतेबाटै वैधानिक आधार गुमाइसकेको दाबी गर्दै नयाँ राष्ट्रवादी शक्तिको निर्माण अभियानमा जुट्न अपिल गरे ।
  • उनले अध्यक्षले आफ्ना कमी-कमजोरी अरूको थाप्लोमा राखेर चोखो बन्ने गैरजिम्मेवारीपूर्ण शैली अपनाएको आरोप समेत लगाएका छन् ।

२० जेठ, काठमाडौं । राप्रपा छाडेर नयाँ दल गठनको तयारीमा लागेका पञ्च नेता डा. धवलशमशेर जबराले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको विज्ञप्तिलाई ‘भ्रम’ को संज्ञा दिएका छन् ।

बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जबराले राप्रपाको केन्द्रीय समितिले वैधानिक आधार गुमाइसकेको जिकिर पनि गरेका छन् । यसअघि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टी छाड्ने तयारीमा धवलशमशेर लगायतका नेताहरूलाई फर्कन आह्वान गरेका थिए ।

तर, जबराले भने अध्यक्ष लिङ्देनको उक्त शब्दजालमा नपर्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई अपिल गरेका छन् ।

‘…त्यही मार्गबाट हाम्रा मुल्य र मान्यता स्थापित हुने सम्भावना क्षीण भएका कारण उक्त विज्ञप्तिको भ्रममा नपरी अब सम्पूर्ण राष्ट्रवादी मन तथा शक्तिहरुको आपसी मेल र एकताबाट नयाँ राष्ट्रवादी शक्तिको निर्माण अभियानमा जुट्न सम्पूर्ण राष्ट्रवादी समुह, पार्टी शक्ति, अभियान तथा व्यक्ति महानुभावहरुमा हार्दिक हार्दिक अपिल गर्दछु,’ उनले भनेका छन्, ‘अध्यक्षको भ्रमपूर्ण विज्ञप्तिको शब्दजालमा नपरी आउनुहोस् निस्वार्थ भावले एक प्रजातान्त्रिक र लक्षमा पुग्ने बाटो निर्माण गरौं ।’

केन्द्रिीय समितिको समयावधि ६ महिना थप गरेकोमा हिजो (जेठ १९) बाटै समय पूर्ण भएको र पार्टीले वैधानिकता गुमाएको उनको भनाइ छ ।

‘दर्जनौं पटक औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकहरुमा त्यस सम्बन्धमा दिइएका सुझाव र सल्लाह कहिल्यै पनि स्वीकार नगर्ने तथा निर्णय भएपनि कार्यान्वयन नगर्ने पुरानै प्रवृतिलाई ढाकछोप गर्न मलाई “अधिवेशनको तालिका तयार पार्ने जिम्मा दिइएको र जिम्मेवारीबाट पन्छिएको या भागेको” भन्ने प्रकारको दुष्प्रचारपूर्ण अभिव्यक्ति अध्यक्ष बाट लिखित रुपमा आउनु हास्यास्पद र आफ्ना कमि कमजोरी अरुको थाप्लोमा राखेर चोखो बन्ने गैर जिम्मेवारीपूर्ण शैली हो,’ जबराले भनेका छन् ।

नेतृत्वकै शैली र प्रवृत्तिका कारण चुनावमा मात्रै नभइ वैचारिक मूल्य मान्यता तथा सैद्धान्तिक आधार समेत धरापमा परेको र जनताबाट तिरष्कृत हुने अवस्था पुगेको उनको भनाइ छ ।

डा. धवलशमशेर राणा राजेन्द्र लिङ्देन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन
द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?
एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?

एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?
‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’
सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?

सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?
निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद
सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित