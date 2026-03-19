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रवि-मोदीको फोटो सेयर गर्दै सीकेले भने- बालेनको विकल्प खडा गर्ने षडयन्त्र बुनिंदैछ

उनले अहिले निशानामा प्रधानमन्त्री बालेन रहेको पनि दाबी गरेका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २० गते १६:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जनमत पार्टीका नेता डा. सीके राउतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गरेका छन् ।
  • उनले "रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण मधेशीलाई झन् अर्को सफाया गर्ने र तह लगाउने रणनीतिको रूपमा नहोस्" भनी उल्लेख गरेका छन् ।
  • उनले मधेशका नेताहरूलाई स्थापित हुन नदिन र उनीहरूको विकल्प खडा गर्न विभिन्न षड्यन्त्र बुनिने गरेको दाबी समेत गरेका छन् ।

२० जेठ, काठमाडौं । जनमत पार्टीका नेता डा सीके राउतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणलाई लिएर मधेशीलाई सफाया गर्ने र तह लगाउने रणनीति नहोस् भन्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत राउतले प्रधानमन्त्रीमा बालेनको विकल्प खडा गर्ने काम भइरहेको टिप्पणी गरेका हुन् । बालेनको नाम नलिई उनले उसको दुर्दिन र हैसियत देखाइदिने षडयन्त्र बुनिएको उनको आरोप छ ।

‘रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण मधेशीलाई झन् अर्को सफाया गर्ने र तह लगाउने रणनीतिको रूपमा नहोस् । चाहे जसको भरमा होस्, जुनसुकै पार्टीबाट होस्, एउटा मधेशी प्रथम पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेको छ,’ उनले रवि र मोदीको फोटो सेयर गर्दै भनेका छन्, ‘तर बडो ऐतिहासिक तामझामको मञ्चन गरेर उसको विकल्प खडा गर्ने र अरू मधेशीलाई झैं उसलाई पनि दुर्दिन र हैसियत देखाइदिने षडयन्त्र बुनिँदैछ।’

उनले मधेशका कुनै पनि नेतालाई स्थापित हुन नदिइएको भन्दै थपेका छन्, ‘तराई कांग्रेसदेखि जसपा र जनमतसम्म, चाहे पार्टी फोडेर होस्, बदनाम गराएर होस्, देशद्रोहीको बिल्ला भिडाएर होस्, पक्राउ र इन्काउन्टर गराएर होस्, शून्यमा झारेर होस्, कुनै पनि मधेशी नेतालाई आजसम्म स्थापित हुन दिइएन।’

उनले अहिले निशानामा प्रधानमन्त्री बालेन रहेको पनि दाबी गरेका छन् ।

सीके राउत
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