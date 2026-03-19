+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

२०० देखि २५० सीसीका ‘अनएसेम्बल्ड’ बाइकको भन्सार घट्यो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २० गते १९:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले नेपालमा तयारी वस्तु उत्पादन बढाउन मोटरसाइकलका पार्टपूर्जा आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ ।
  • नयाँ व्यवस्था अनुसार २०० देखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलका पार्टपूर्जामा भन्सार दर ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
  • सरकारले २५० देखि ५०० सीसीसम्मका मोटरसाइकलका पार्टपूर्जा आयातमा लाग्ने भन्सार भने १० प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

२० जेठ, काठमाडौं । सरकारले नेपालमा पूर्ण वस्तु तयार गर्नेका लागि पार्टपूर्जाको आयातमा भन्सार घटाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले पाटपूर्जाको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दर घटाएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको भोलिपल्ट अर्थात् जेठ १६ देखि लागु भएको नयाँ भन्सार दरअनुसार नेपालमा तयार गर्ने मोटरसाइकलको हकमा आयात गरिने पार्टपूर्जामा भन्सार दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ ।

२०० देखि २५० सीसीसम्मका मोटरबाइकका पार्टपूर्जा आयातमा चालु आर्थिक वर्षमा ४० प्रतिशत रहेको भन्सार आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले परिवर्तन गरेर ३० प्रतिशत कायम भएको छ । तर, २५० देखि ४०० सीसी क्षमताका मोटरसाइकलका पार्टपूर्जा आयातमा भन्सार १० प्रतिशत विन्दुले बढाएको छ ।

यसभन्दा अघि ७० प्रतिशत भन्सार लाग्ने तिनको पार्टपूर्जालाई ८० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । त्यसैगरी ४ देखि ५ सय सीसी क्षमताका बाइकको हकमा पनि सरकारले सोही अनुपातमा भन्सार बढाइ ८० प्रतिशत कायम गरेको छ ।

पार्टपूर्जाको आयात गरेर अन्तिम वस्तु तयार गर्ने कम्पनीमा रोयल इन्फिल्ड, होन्डा, यामाहा, हिरो, टीभीएस र बजाज रहेका छन् । उल्लेखित कम्पनीहरूले विदेशबाट पार्टपूर्जा आयात गरेर नेपालमै अन्तिम वस्तुको तयार गर्ने काम गर्छन्। त्यसका लागि उनीहरूले एसेम्बल्ड प्लान्ट बनाइ काम गर्दै आएका छन् ।

अनएसेम्बल्ड बाइक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

त्रिविको जग्गा फिर्ता नगर्ने अटेरीलाई बल प्रयोग गरेर हटाइने

त्रिविको जग्गा फिर्ता नगर्ने अटेरीलाई बल प्रयोग गरेर हटाइने
नेपाल-भारतबीचका विषयको लिस्ट बनाऔं, टाइमलाइन दिएर काम गरौँ : नरेन्द्र मोदी

नेपाल-भारतबीचका विषयको लिस्ट बनाऔं, टाइमलाइन दिएर काम गरौँ : नरेन्द्र मोदी
‘ग्लोबल क्वालिफायर’ नेपाललाई टी-२० विश्वकपसम्म पुग्न कति चुनौतीपूर्ण ?

‘ग्लोबल क्वालिफायर’ नेपाललाई टी-२० विश्वकपसम्म पुग्न कति चुनौतीपूर्ण ?
दिल्लीको रेस्टुरेन्टमा आगलागी : २१ जना मृतकमध्ये ११ जना विदेशी, उपचारपछि घाइते २ नेपाली डिस्चार्ज

दिल्लीको रेस्टुरेन्टमा आगलागी : २१ जना मृतकमध्ये ११ जना विदेशी, उपचारपछि घाइते २ नेपाली डिस्चार्ज
कार्यसमिति विघटनपछि अघि बढ्यो वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निर्वाचन प्रक्रिया

कार्यसमिति विघटनपछि अघि बढ्यो वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निर्वाचन प्रक्रिया
आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन

आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन

आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन
विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन
द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?
एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?

एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?
‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’
सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?

सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?
निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित