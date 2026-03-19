त्रिविको जग्गा फिर्ता नगर्ने अटेरीलाई बल प्रयोग गरेर हटाइने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- जग्गा खाली गर्न दिएको ३५ दिने म्याद सकिएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बल प्रयोग गरेर अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेको छ ।
- उपकुलपति प्रा.डा. सुशीलबहादुर बज्राचार्यका अनुसार शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जग्गा फिर्ता गराउन बल प्रयोग गर्ने त्रिविको कदममा सहमति जनाउनुभएको छ ।
- त्रिविको जग्गा खाली गर्न पत्राचार गरिएका १७ संघसंस्थामध्ये केहीले फिर्ता गरे पनि भाडामा बस्नेहरूलाई जेठ मसान्तसम्मको समय दिइएको छ ।
२० जेठ, काठमाडौं । जग्गा खाली गर्न ३५ दिनको समय दिँदा पनि अटेर गरी बस्नेलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बल प्रयोग गरेर हटाउने भएको छ ।
त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखाले जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका संघसंस्था र संगठनलाई जग्गा खाली गर्न ४ वैशाखमा ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । सार्वजनिक सूचनाको आधारमा १७ वटा संघसंस्थालाई जग्गा खाली गर्न त्रिविले पत्राचार पनि गरेको थियो । तर सूचना जारी गरेको समय सकिँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेपछि त्रिविले बल प्रयोग गरेर खाली गर्न लागेको हो ।
‘सामान सार्नको लागि केही समय दिन्छौँ । त्यो समयमा खाली नगरे बल प्रयोग गरेर भए पनि हटाउने निर्णयमा पुगेका छौँ,’ त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. सुशीलबहादुर बज्राचार्यले भने ।
यस विषयमा बुधबार त्रिविका पदाधिकारीले शिक्षामन्त्री एवं सहकुलपति सस्मित पोखरेललाई पनि जानकारी गराएका छन् । ‘सहकुलपतिज्यूलाई पनि भनेका छौँ । जग्गा फिर्ताको लागि दिएको ३५ दिनको समय सकियो । अब बल प्रयोग गरेर हटाउने भनेका छौँ,’ उपकुलपति बज्राचार्यले भने ।
उनका अनुसार मन्त्री पोखरेलले पनि सहमति जनाएका छन् । ‘उहाँले अगाडि बढ्न भन्नुभएको छ,’ उनले भने ।
त्रिविको जग्गामा कतिपय सरकारी निकाय पनि छन् । ती भने रहने छन् । ‘नेपाल प्रहरीको कार्यालय छ । त्रिविलाई चाहिने भएर राखेको हो । ती निकाय रहन्छन् । व्यापार व्यवसाय गरेर बसेकालाई हटाइन्छ,’ उनले भने । जग्गा खाली गर्न पत्र काटेको १७ वटा निकायसँग त्रिविले छलफल पनि गरिरहेको छ ।
बुधबार नै त्रिवि र ल्याबरोटरी स्कुलबीच छलफल भएको छ । सो क्रममा ल्याबरोटरीले जग्गा भाडामा दिन प्रस्ताव राखेको छ । तर त्रिविले मानेको छैन ।
क्रिकेट मैदानको हकमा भने अर्को विकल्प नभएसम्म त्रिविसँग समय लिएर खेल खेलाउन दिने योजना छ । त्रिविले क्रिकेट संघलाई पनि खाली गर्न पत्र पठाएको थियो । तर सरकारले उक्त मैदानलाई गुरुयोजना बनाएकाले छोटो समयका लागि सञ्चालन गर्न दिने तयारीमा त्रिवि पुगेको हो ।
त्रिविले जग्गा खाली गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम दिएपछि नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ र त्रिवि कर्मचारी संघले जग्गा फिर्ता गरेको पत्र पठाएका छन् । तर भाडामा बस्नेले केही समय माग गरेकाले जेठ मसान्तसम्मको समय दिइएको छ ।
‘तीन वटा निकायले फिर्ता गरेको पत्र पठाउनु भएको छ । तर त्यहाँ भाडामा बसेकाले केही समय माग गर्नुभएको छ । उहाँहरूलाई यही जेठसम्मको समय दिएका छौँ,’ त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजबहादुर राईले भने ।
त्रिविले नेपाल क्रिकेट संघ, ल्याबरोटरी माध्यमिक विद्यालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम, कृषि बागबानी केन्द्र, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई जग्गा खाली गर्न पत्र काटेको थियो ।
त्यसैगरी, त्रिविले राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल, नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ, त्रिवि कर्मचारी संघ, नेपाल बैंक लिमिटेड र ग्लोबल आईएमई बैंकलाई पनि जग्गा खाली गर्न भनेको थियो ।
त्यस्तै, त्रिविले नेपाल नेत्रज्योति संघ, रक्तसञ्चार केन्द्र, कीर्तिपुर नगरपालिका, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कविन्द्र जेभीलाई पनि जग्गा खाली गर्न भनेको थियो ।
त्रिविको २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा निजीदेखि धार्मिकसम्मका संघसंस्थाले प्रयोग गरेको पाइएको छ । त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा त्रिविले जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरमा मात्रै करिब १ हजार ५०० रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहतमा गइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनको आधारमा त्रिविले जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4