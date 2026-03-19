+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रधानमन्त्रीले प्रचार गरेपछि डीडीसी उत्पादनको माग बढ्यो, मूल्य पनि बढाइयो

प्रधानमन्त्री बालेनले केहीदिनअघि फेसबुकमार्फत डीडीसीका उत्पादनको प्रचार गरेका थिए । त्यसपछि यसप्रति आकर्षण बढेर माग पनि बढेको डीडीसीका महाप्रबन्धक डा. शरणकुमार पाण्डेको दाबी छ ।

0Comments
Shares
हरि अधिकारी हरि अधिकारी
२०८३ जेठ २१ गते १४:४०

२१ जेठ. विराटनगर । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन)ले धारासायी बन्दै गएको सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)का उत्पादनको  प्रचार गरेपछि बजारमा माग बढेको छ ।

माग बढेसँगै डीडीसीले अत्याधिक खपत हुने केही उत्पादनको मूल्य सुटुक्क बढाएको छ । डीडीसीले दूध, दही, घिउ र पनिरको मूल्य वृद्धि गरेका हो । विक्रेताहरूका अनुसार डीडीसीका उत्पादनको भाउ २ रुपैयाँदेखि १०० रुपैयाँसम्म बढाइएको छ ।

दूधको मूल्य भने बुधबारबाट बढाइएको हो । पनिर, घिउ र दहीको मुल्य  केहीदिनअघि बढाइएको थियो ।

विक्रेताहरूका अनुसार १५० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बिक्री हुने दहीको मूल्य १६० रुपैयाँ पुगेको छ ।  ४० रुपैयाँमा पाइने २०० ग्राम दहीको मुल्य ४५ रुपैयाँ पुगेको छ । आधा लिटर दहीको (बट्टावाला) मूल्य पहिले ८० रुपैयाँ थियो । अहिले बढेर ८५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

दूधको प्रतिपोका आधा लिटरमा १ रुपैयाँ बढाइएको छ । कम फ्याट भएको  स्ट्यान्डर्ड दूध आधा लिटरको ४९ रुपैयाँ थियो । वृद्धि गरेर ५० रुपैयाँ पुर्‍याइएको हो । फ्याट भएको दूधको मूल्य भने यथावत छ ।

विराटनगरको बजारमा खुला दूध ८० रुपैयाँ प्रतिलिटर बिक्री हुन्छ । डीडीसीले भने कम क्रिम भएको स्ट्यान्डर्ड दूध लिटरको एक सय रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । डीडीसीले क्रिम भएको दूध १२० रुपैयाँ लिटर बिक्री गर्छ ।

घिउको मूल्य १०० रुपैयाँ बढाइएको छ । प्रतिलिटर ११५० रुपैयाँ पर्ने घिउको मूल्यमा १०० रुपैयाँ वृद्धि गरी १२५० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । पनिरको मूल्यमा प्रति किलो ५० रुपैयाँ बढाइएको छ । पहिले किलोको ८२५ रुपैयाँ पर्ने पनिरको मूल्य अहिले ८७५ रुपैयाँ पुगेको छ । विराटनगरका किराना पसल सञ्चालक अनिल बरालका अनुसार डीडीसीको पनिरको दुई सय ग्रामको १ पिसमा १० रुपैयाँ बढेको छ ।

माग पुर्‍याउन गाह्रो

प्रधानमन्त्री बालेनले केहीदिनअघि फेसबुकमार्फत डीडीसीका उत्पादनको प्रचार गरेका थिए । त्यसपछि यसप्रति आकर्षण बढेर माग पनि बढेको डीडीसीका महाप्रबन्धक डा. शरणकुमार पाण्डेको दाबी छ । उनकाअनुसार संस्थानका दुग्धजन्य पदार्थको माग ५० प्रतिशतको हाराहारीमा बढेको छ ।

माग बढ्दा संस्थानलाई सामग्रीको मौज्दात राख्नसमेत धौ–धौ परिरहेको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री ज्युले डीडीसीका उत्पादन प्रयोग गरेपछि बजारमा सकारात्मक सन्देश गएको छ । अहिले माग यति धेरै छ कि हामी उत्पादन क्षमता बढाउनु पर्ने दबाबमा छौं,’ महाप्रबन्धक पाण्डेले भने ।

उनका अनुसार  लेकाली र हिमाली क्षेत्रबाट आउने घिउ र चिजको माग अत्याधिक छ । डीडीसीका अन्य उत्पादनको माग पनि बढेको उनले बताए । ‘अहिले हाम्रो ध्यान उत्पादन क्षमता वृद्धि र संकलन केन्द्रहरूको सुदृढीकरणमा केन्द्रित गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बजारमा माग अनुसारको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न उत्पादन प्लान्टहरूको क्षमता बढाउने काम भइरहेको छ ।’

उनले मूल्यवृद्धि नभई केही उत्पादनमा मूल्य समायोजन मात्रै गरिएको दाबी गरे । निजी क्षेत्रका उत्पादनको तुलनामा डीडीसीको मूल्य अझै पनि सुलभ रहेको उनको भनाइ छ

अहिले किसानको बक्यौता रकम भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइएको महाप्रबन्धक पाण्डेले बताए ।

डीडीसी उत्पादन बालेन्द्र शाह
लेखक
हरि अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका विराटनगरस्थित संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र

राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र
सामुदायिक विद्यालयमा ‘वी मेन क्लब’ : बदलिँदो सोच, बदलिँदो पुस्ता

सामुदायिक विद्यालयमा ‘वी मेन क्लब’ : बदलिँदो सोच, बदलिँदो पुस्ता
अपी स्कुल जयकुमारनाथ शाह स्मृति यू–१६ क्रिकेटको क्वाटरफाइनलमा

अपी स्कुल जयकुमारनाथ शाह स्मृति यू–१६ क्रिकेटको क्वाटरफाइनलमा
निलम्बनमा परे कांग्रेस बारा सभापति यादव

निलम्बनमा परे कांग्रेस बारा सभापति यादव
खिम्ती जलविद्युत्‌काे सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण विषयमा अध्ययन गर्न वार्ता समिति पुनर्गठन 

खिम्ती जलविद्युत्‌काे सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण विषयमा अध्ययन गर्न वार्ता समिति पुनर्गठन 
फिफा विश्वकप २०२६ मा नदेखिने सबैभन्दा ठूला स्टार

फिफा विश्वकप २०२६ मा नदेखिने सबैभन्दा ठूला स्टार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?
आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन

आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन
विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन
द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?
एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?

एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?
‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’
सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?

सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित