+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

निजी विद्यालयको शुल्कबारे छलफल गर्न बोलाइएका अभिभावकमाथि प्रहरीद्वारा कुटपिट

प्रहरी भन्छ- प्रहरीमाथि हातपात गर्न खोजेपछि आत्मरक्षामा लाठी चलाइयो

प्रहरीले जिप्रका जानुपर्छ भन्दा मापसे गरेर आउनुभएको र त्यहाँ रहेको प्रहरीमाथि हातपात भएपछि सेल्फ डिफेन्स लाठी हानेको हो । कानुनबमोजिम जहाँ हान्नुपर्ने हो, त्यही मात्र हानिएको छ । -एसपी रविन्द्रनाथ पौडेल

0Comments
Shares
अमलेश शर्मा अमलेश शर्मा
२०८३ जेठ २१ गते २०:१९

२१ जेठ, सर्लाही । निजी विद्यालयको शुल्क विवादको विषयमा सोधपुछका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय बोलाइएका एक सर्वसाधारणमाथि कुटपिट भएको छ ।

धनकौल गाउँपालिका–५ मा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय हरकठवामा स्थानीय फेकु दासमाथि प्रहरीद्वारा कुटपिट भएको हो । प्रहरीले भने मादक पदार्थ सेवन गरेर प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न खोजेपछि आत्मरक्षामा लाठी चार्ज भएको दाबी गरेको छ ।

के हो घटना ?

दासका दुई छोरा अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा स्थानीय साइनिङ स्टार एकेडेमी बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययन गर्नेगरेका थिए । अहिले उनले दुवै छोरालाई अर्कै विद्यालयमा भर्ना गरेका थिए ।

त्यसपछि आफ्नो विद्यालयमा १३ हजार ६०० शुल्क नतिरेको भन्दै विद्यालय सञ्चालक सञ्जय साहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाहीमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनमाथि छलफल गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुँदै इलाका प्रहरी कार्यालय हरकठवालाई पत्राचार गरेको थियो ।

इलाका प्रहरी कार्यालयबाट बोलावट आएपछि बुधबार उनी पत्नीसहित पुगेका थिए । त्यहाँ प्रहरीले बोर्डिङ स्कुलको सबै शुल्क तिरिसकेको उनले दाबी गरेका थिए । प्रहरीले केही कागजातमा हस्ताक्षर गर्न भनेपछि आफूले सबै शुल्क तिरिसकेकाले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको उनले बताए ।

आफूले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेपछि प्रहरी जवान रामजीवन पासवानले आफूलाई अर्को कोठाभित्र लगेर बाँसको भाटा र बुटले कुटपिट गरेको दासको भनाइ छ ।

कुटपिटबाट आफ्नो बायाँ हात, तिघ्रा र पिठ्युँमा गम्भीर चोट लागेको दासका दाइ इन्दल दासले बताए । कुटपिटपछि उनलाई उपचारका लागि बरहथवास्थित हनुमन्त अस्पताल लगिएको थियो ।

इन्दलले आफ्ना भाइमाथि प्रहरीले कुनै कानुनी प्रक्रिया नअपनाएर अमानवीय रूपमा शारीरिक यातना दिएको आरोप लगाए ।

उता इलाका प्रहरी कार्यालय हरकठवाका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक(सई) पदम खड्काले दासमाथि कुटपिट भएको स्वीकार गरे । उनले कार्यालयभित्र दास र प्रहरी जवानबीच विवाद हुँदा प्रतिरक्षामा जवानले लाठी चलाउनुपरेको बताए ।

घटनाबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) रविन्द्रनाथ पौडेलले दासले मदिरा सेवन गरेर आएको र प्रहरीमाथि आक्रमणको प्रयास गरेपछि प्रतिरक्षामा लाठी चलाएको बताए ।

‘त्यो जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित गराउनुपर्ने घटना रहेछ । त्यहाँ प्रहरीले त्यही भनेको रहेछ । प्रहरीले जिप्रका जानुपर्छ भन्दा मापसे गरेर आउनुभएको र त्यहाँ रहेको प्रहरीमाथि हातपात भएपछि सेल्फ डिफेन्स लाठी हानेको हो,’ एसपी पौडेलले भने, ‘कानुनबमोजिम जहाँ हान्नुपर्ने हो, त्यही मात्र हानिएको छ ।’ उनले घुँडाभन्दा माथि प्रहरीबाट लाठी चार्ज नभएको दाबी गरे ।

यद्यपि, प्रहरी अनियन्त्रित नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको उनले बताए । ‘तराईमा यस्तै समस्या छ । त्यही भएकाले हामी सकभर अनियन्त्रित नहुनु भन्दैआएका हुन्छौं । प्रहरी नियन्त्रित भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ एसपी पौडेलले भने ।

घटनाबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी वेदप्रसाद गौतमको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भइसकेको पनि उनले बताए । उनले अगाडि भने,  ‘घटनाबारे छानबिन सुरु भइसक्यो । प्रहरीबाट गलत भएको छ भने विभागीय कारबाही हुन्छ ।’

उता निजी विद्यालय सञ्चालक सञ्जय साहले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि तिर्न बाँकी शुल्क नतिरेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित उजुरी दिनुपरेको बताए ।

निजी विद्यालय प्रहरीद्वारा कुटपिट
लेखक
अमलेश शर्मा

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

२६ लाख विद्यार्थीका अभिभावक मारमा : तीन प्रतिशत कर तिर्न सक्दैनौं

२६ लाख विद्यार्थीका अभिभावक मारमा : तीन प्रतिशत कर तिर्न सक्दैनौं
निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई तीन प्रतिशत कर

निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई तीन प्रतिशत कर
‘प्राज्ञिक दुरुपयोग हो, निजीमा काम गर्न स्वीकृति दिनै मिल्दैन’

‘प्राज्ञिक दुरुपयोग हो, निजीमा काम गर्न स्वीकृति दिनै मिल्दैन’
सरकारले निजी विद्यालयलाई भन्यो- शैक्षिक सत्रअघि लिएको शुल्क फिर्ता गर्नू

सरकारले निजी विद्यालयलाई भन्यो- शैक्षिक सत्रअघि लिएको शुल्क फिर्ता गर्नू
निजी विद्यालय सञ्चालकले भने- विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका छैनौं

निजी विद्यालय सञ्चालकले भने- विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका छैनौं

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?
आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन

आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन
विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन
द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?
एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?

एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?
‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’
सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?

सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित