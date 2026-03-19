निजी विद्यालयको शुल्कबारे छलफल गर्न बोलाइएका अभिभावकमाथि प्रहरीद्वारा कुटपिट

२१ जेठ, सर्लाही । निजी विद्यालयको शुल्क विवादको विषयमा सोधपुछका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय बोलाइएका एक सर्वसाधारणमाथि कुटपिट भएको छ ।
धनकौल गाउँपालिका–५ मा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय हरकठवामा स्थानीय फेकु दासमाथि प्रहरीद्वारा कुटपिट भएको हो । प्रहरीले भने मादक पदार्थ सेवन गरेर प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न खोजेपछि आत्मरक्षामा लाठी चार्ज भएको दाबी गरेको छ ।
के हो घटना ?
दासका दुई छोरा अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा स्थानीय साइनिङ स्टार एकेडेमी बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययन गर्नेगरेका थिए । अहिले उनले दुवै छोरालाई अर्कै विद्यालयमा भर्ना गरेका थिए ।
त्यसपछि आफ्नो विद्यालयमा १३ हजार ६०० शुल्क नतिरेको भन्दै विद्यालय सञ्चालक सञ्जय साहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाहीमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनमाथि छलफल गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुँदै इलाका प्रहरी कार्यालय हरकठवालाई पत्राचार गरेको थियो ।
इलाका प्रहरी कार्यालयबाट बोलावट आएपछि बुधबार उनी पत्नीसहित पुगेका थिए । त्यहाँ प्रहरीले बोर्डिङ स्कुलको सबै शुल्क तिरिसकेको उनले दाबी गरेका थिए । प्रहरीले केही कागजातमा हस्ताक्षर गर्न भनेपछि आफूले सबै शुल्क तिरिसकेकाले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको उनले बताए ।
आफूले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेपछि प्रहरी जवान रामजीवन पासवानले आफूलाई अर्को कोठाभित्र लगेर बाँसको भाटा र बुटले कुटपिट गरेको दासको भनाइ छ ।
कुटपिटबाट आफ्नो बायाँ हात, तिघ्रा र पिठ्युँमा गम्भीर चोट लागेको दासका दाइ इन्दल दासले बताए । कुटपिटपछि उनलाई उपचारका लागि बरहथवास्थित हनुमन्त अस्पताल लगिएको थियो ।
इन्दलले आफ्ना भाइमाथि प्रहरीले कुनै कानुनी प्रक्रिया नअपनाएर अमानवीय रूपमा शारीरिक यातना दिएको आरोप लगाए ।
उता इलाका प्रहरी कार्यालय हरकठवाका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक(सई) पदम खड्काले दासमाथि कुटपिट भएको स्वीकार गरे । उनले कार्यालयभित्र दास र प्रहरी जवानबीच विवाद हुँदा प्रतिरक्षामा जवानले लाठी चलाउनुपरेको बताए ।
घटनाबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) रविन्द्रनाथ पौडेलले दासले मदिरा सेवन गरेर आएको र प्रहरीमाथि आक्रमणको प्रयास गरेपछि प्रतिरक्षामा लाठी चलाएको बताए ।
‘त्यो जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित गराउनुपर्ने घटना रहेछ । त्यहाँ प्रहरीले त्यही भनेको रहेछ । प्रहरीले जिप्रका जानुपर्छ भन्दा मापसे गरेर आउनुभएको र त्यहाँ रहेको प्रहरीमाथि हातपात भएपछि सेल्फ डिफेन्स लाठी हानेको हो,’ एसपी पौडेलले भने, ‘कानुनबमोजिम जहाँ हान्नुपर्ने हो, त्यही मात्र हानिएको छ ।’ उनले घुँडाभन्दा माथि प्रहरीबाट लाठी चार्ज नभएको दाबी गरे ।
यद्यपि, प्रहरी अनियन्त्रित नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको उनले बताए । ‘तराईमा यस्तै समस्या छ । त्यही भएकाले हामी सकभर अनियन्त्रित नहुनु भन्दैआएका हुन्छौं । प्रहरी नियन्त्रित भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ एसपी पौडेलले भने ।
घटनाबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी वेदप्रसाद गौतमको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भइसकेको पनि उनले बताए । उनले अगाडि भने, ‘घटनाबारे छानबिन सुरु भइसक्यो । प्रहरीबाट गलत भएको छ भने विभागीय कारबाही हुन्छ ।’
उता निजी विद्यालय सञ्चालक सञ्जय साहले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि तिर्न बाँकी शुल्क नतिरेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित उजुरी दिनुपरेको बताए ।
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