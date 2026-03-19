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- प्रहरीले सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई नियन्त्रणमा लिएर केहीबेर सोधपुछ गरी छाडेको छ ।
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आदेशमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनीसँग सोधपुछ गरेको हो ।
- मुद्दा चलाउने आधार नदेखिएपछि उनलाई सोधपुछ गरेर छाडिएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ ।
२१ जेठ, काठमाडौं । प्रहरीले सचिव कृष्णहरि पुष्करसँग सोधपुछ गरेको छ । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुको टोलीले उनलाई बिहीबार केहीबेर नियन्त्रणमा लिएर केरकार गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमनमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आदेशमा उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर केरकार गरेको हो ।
यद्यपि उनीमाथि कुन कसूरमा प्रहरीले सोधपुछ गरेको भन्नेबारे प्रहरी अधिकारीहरूले खुलाएका छैनन् । उनलाई मुद्दा चलाउने किसिमको केही आधार नदेखिएपछि छोडिएको स्रोत बताउँछ ।
‘माथिकै आदेश थियो । केही विषयमा उहाँमाथि सोधपुछ गर्नुपर्ने भएर नियन्त्रणमा लिइएको थियो, केरकार गरेर छाडिएको छ,’ स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।
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