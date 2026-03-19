चिनियाँ वैज्ञानिकहरूले क्वान्टम कम्प्युटरका लागि विश्वकै पहिलो तीव्र गतिको मेमोरी बनाएका छन्। यसले डाटा अध्ययन गर्ने मुख्य समस्यालाई समाधान गरेको छ।
यसले औषधि पत्ता लगाउने र वित्तीय ठगीहरू पहिचान गर्ने जस्ता ठूला डाटाका चुनौतीहरूलाई हल गर्ने बाटो खोलेको छ। क्वान्टम कम्प्युटरहरूले परम्परागत कम्प्युटरले नसक्ने जटिल समस्याहरू तीव्र गतिमा समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसका लागि उनीहरूलाई क्लासिकल डाटा सहजै प्रयोग गर्ने एउटा प्रभावकारी माध्यम आवश्यक पर्छ।
तीव्र गतिको डाटा इन्टरफेस नहुँदा सबैभन्दा चाँडो चल्ने क्वान्टम मेसिनको गति पनि सुस्त हुन पुग्छ। किनकि त्यसले ठूलो मात्रामा रहेका क्लासिकल डाटाहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै क्रमैसँग प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
जेजियाङ विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा रहेको टोलीका अनुसार क्युर्यामले क्वान्टम कम्प्युटरका लागि क्लासिकल डाटाको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउँछ। धेरै क्वान्टम एल्गोरिदमहरूमा तीव्र गति हासिल गर्नका लागि यो एउटा अनिवार्य सर्त हो।
क्वान्टम कम्प्युटरले सूचनाहरू प्रोसेस गर्नका लागि ‘क्युबिट्स’ को प्रयोग गर्छन्। परम्परागत कम्प्युटरका ‘बिट्स’ ले केवल शून्य (०) वा एक (१) लाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्। तर, क्युबिट्स भने ‘सुपरपोजिसन’ को अवस्थामा रहन सक्छन्। यसले गर्दा उनीहरूले एकै समयमा शून्य र एक दुवैलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्।
यही अनौठो विशेषता र ‘क्वान्टम इन्ट्याङ्गलमेन्ट’ का कारण क्वान्टम कम्प्युटरहरूले निश्चित कार्यहरू अत्यन्त तीव्र गतिमा गर्न सक्छन्। यिनीहरूको गति संसारका सबैभन्दा शक्तिशाली सुपरकम्प्युटरको भन्दा पनि कयौँ गुणा बढी हुन्छ।
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