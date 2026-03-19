+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एसईई र कक्षा १२ को परीक्षामा जफत मोबाइल नष्ट : कानुन व्यवसायीले उठाए प्रश्न

प्रशासनले परीक्षाको मर्यादा कायम राख्न र भविष्यमा पनि दुरुपयोग हुन नदिन उपकरण नष्ट गरिएको दाबी गरे पनि कानुन व्यवसायीहरूले भने गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

0Comments
Shares
सुरेश राय सुरेश राय
२०८३ जेठ २२ गते १५:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले एसइई र कक्षा १२ को परीक्षामा जफत गरिएका करिब ५०० मोबाइल फोन तथा स्मार्ट घडी नष्ट गरेको छ।
  • अभिभावक र कानून व्यवसायीहरूले करोडभन्दा बढी मूल्यका व्यक्तिगत मोबाइल नष्ट गर्ने प्रशासनको कदमको विरोध गरेका छन्।
  • प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले भविष्यमा दुरुपयोग रोक्न जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिको निर्णयअनुसार मोबाइल नष्ट गरिएको दाबी गरे ।

२२ जेठ, सिरहा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले गत चैतमा सम्पन्न एसइई र कक्षा १२ को परीक्षाका क्रममा परीक्षार्थीबाट जफत गरिएका करिब ५०० मोबाइल फोन तथा स्मार्ट घडी नष्ट गर्‍यो ।

प्रशासनले परीक्षाको मर्यादा कायम राख्न र भविष्यमा पनि दुरुपयोग हुन नदिन उपकरण नष्ट गरिएको दाबी गरेको छ । तर अभिभावक तथा कानुन व्यवसायीहरूले यस कदममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

एसइई र कक्षा–१२ को परीक्षाका क्रममा सात वटा आईफोन, ४८९ वटा विभिन्न कम्पनीका एन्ड्रोइड मोबाइल फोन तथा पाँचवटा स्मार्ट वाच बरामद गरिएको थियो । प्रशासनका अनुसार ती सबै उपकरण हालै नष्ट गरिएको हो । बरामद सामग्रीको अनुमानित बजार मूल्य एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बताइएको छ।

प्रशासनको मोबाइल नष्ट गर्ने निर्णयप्रति अभिभावकहरूले प्रश्न उठाएका छन् । स्थानीय नवीन यादवले विद्यार्थीको गल्तीका कारण अभिभावकले दुःख गरेर किनेको सम्पत्ति नष्ट गर्नु उचित नभएको बताए । उनका अनुसार गल्ती गर्ने विद्यार्थीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सकिन्थ्यो । तर मोबाइल नै नष्ट गर्नु नागरिकको सम्पत्तिमाथिको हस्तक्षेप हो ।

कानुन व्यवसायीहरूले पनि प्रशासनको कदमलाई विवादास्पद भनेका छन् । सिरहाका कानुन व्यवसायी चन्दनकुमार कर्णका अनुसार मोबाइल व्यक्तिगत सम्पत्ति भएकाले त्यसलाई नष्ट गर्ने निर्णय कानुनी परीक्षणको विषय बन्न सक्छ ।

‘यदि अभिभावक अदालत पुगे भने निर्णयमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध कारबाही र क्षतिपूर्ति दाबीसमेत हुन सक्छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो,’ अधिवक्ता कर्णले भने ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले भने शिक्षा ऐनको व्यवस्था तथा जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिको निर्णयअनुसार मोबाइल नष्ट गरिएको दाबी गरे । उनका अनुसार जफत गरिएका सामग्री कानुनी रूपमा लिलामी गर्न सकिने भए पनि मोबाइल जस्ता संवेदनशील उपकरण पुनः दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नष्ट गर्ने निर्णय गरिएको हो।

‘जफत गरिएका मोबाइल लिलामी गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि भविष्यमा दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले नष्ट गर्ने निर्णय गरिएको हो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए।

यसअघि मधेश प्रदेशकी तत्कालीन शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीले परीक्षामा मोबाइल प्रयोग भएको पाइए कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएकी थिइन् । सोही आधारमा जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति सिरहाले मोबाइल व्यवस्थापनका लागि छुट्टै उपसमिति गठन गरी बरामद उपकरण नष्ट गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सिरहाका परीक्षा शाखा अधिकृत राजदेव यादवको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा मोबाइलहरू २४ घण्टा पानीमा डुबाएर राखेपछि पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नसकिने बनाई फुटाएर नष्ट गरेको जनाएको छ ।

उपसमिति संयोजक यादवका अनुसार मोबाइललाई पुनः प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएर नष्ट गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

मोबाइल नष्ट
लेखक
सुरेश राय

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

आयकरको नयाँ संरचना : तल प्रगतिशील, माथि प्रतिगामी

आयकरको नयाँ संरचना : तल प्रगतिशील, माथि प्रतिगामी
टेलर स्विफ्ट बनिन् इतिहासकै धनी महिला संगीतकार, सम्पत्ति २ अर्ब डलर पुग्यो

टेलर स्विफ्ट बनिन् इतिहासकै धनी महिला संगीतकार, सम्पत्ति २ अर्ब डलर पुग्यो
हुम्लामा आगलागीबाट तीनतले घर जलेर नष्ट   

हुम्लामा आगलागीबाट तीनतले घर जलेर नष्ट   
सुधन गुरुङले हिरासत पुगेर जेनजीलाई दिएका हुन् धम्की ?

सुधन गुरुङले हिरासत पुगेर जेनजीलाई दिएका हुन् धम्की ?
नयाँ दिल्ली पुगे परराष्ट्रमन्त्री, नर्थ डेस्क प्रमुखले गरे स्वागत

नयाँ दिल्ली पुगे परराष्ट्रमन्त्री, नर्थ डेस्क प्रमुखले गरे स्वागत
रास्वपा सरकारबाट जनताको आशा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास छैन : कुलमान घिसिङ

रास्वपा सरकारबाट जनताको आशा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास छैन : कुलमान घिसिङ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी
‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा
राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र

राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र
दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?
आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन

आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन
विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

9 Stories
ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित