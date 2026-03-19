+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बोदे बरसाईन नगरपालिकालाई कर्मचारी नहटाउन उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

0Comments
Shares
लोकेन्द्र यादव लोकेन्द्र यादव
२०८३ जेठ २२ गते १७:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले करारका कर्मचारीलाई म्याद नसकिँदै नहटाउन सप्तरीको बोदे बरसाईन नगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
  • न्यायाधीश देवबहादुर सार्की र नरेश कुमार चौधरीको इजलासले करार अवधि नसकिँदासम्म कामकाज गर्न बाधा नगर्न र सेवा सुविधा दिन आदेश दिएको हो ।
  • नगरपालिकाले म्याद बाँकी छँदै ब्याक हो लोडर सहायक विवेक कुमार यादवलाई हटाएपछि उनी अदालत पुगेका थिए ।

२२ जेठ, सप्तरी । उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले करारमा नियुक्त कर्मचारीहरूलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सप्तरीको बोदे बरसाईन नगरपालिकालाई नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू देवबहादुर सार्की र नरेश कुमार चौधरीको इजलासले उनीहरुलाई करार अवधिसमम पदबाट नहटाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘करार अवधिसम्म करार अनुसारको कामकाज गर्नमा बाधा अवरोध नगर्नु, नगराउनु सार्थ निजलाई करारमा उल्लेखित शर्त बमोजिमको सेवा सुविधा समेत प्रदान गर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

बोदेबरसाईन नगरपालिकाले करार सम्झौताको समय सकिनुभन्दा अघि ब्याक हो लोडर सहायक पदमा कार्यरत कर्मचारी विवेक कुमार यादवलाई हटाएको थियो । त्यसपछि उनी अदालत गएका थिए ।

न्यायाधीश  देवहादुर सार्की र नरेश कुमार चौधरीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिई अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।

बोदेबरसाईन नगरपालिका
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी
‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा
राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र

राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र
दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?
आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन

आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन
विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

9 Stories
ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित