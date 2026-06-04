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हिमालय एयरलाइन्सले थाल्यो काठमाडौं-सेन्जेन सिधा उडान

काठमाडौंबाट सेन्जेनका लागि प्रत्येक मंगलबार र बिहीबार प्रस्थान तथा फर्कंदा प्रत्येक बुधबार र शुक्रबार उडान सञ्चालन हुनेछ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २२ गते १८:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हिमालय एयरलाइन्सले काठमाडौं र चीनको सेन्जेन सहरबीच व्यावसायिक रूपमा सिधा उडान सेवा सुरु गरेको छ ।
  • काठमाडौंबाट प्रत्येक मंगलबार र बिहीबार तथा सेन्जेनबाट प्रत्येक बुधबार र शुक्रबार उडानहरू सञ्चालन हुनेछन् ।
  • नयाँ हवाई सेवाले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास कम्पनीले लिएको छ ।

२२ जेठ, काठमाडौं । नेपालको निजी अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले काठमाडाैं-सेन्जेन सिधा उडान सुरु गरेको छ ।

चीनको ‘सिलिकन भ्याली’ का नामले प्रख्यात सेन्जेनबीच ऐतिहासिक सिधा उडान बिहीबारदेखि सुरु भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं–सेन्जेन उडान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ४ जुन २०२६ मा नेपाली स्थानीय समय अनुसार राति ९:५९ बजे ९८ यात्रुसहित प्रस्थान गरेको थियो । ५ जुनमा उक्त उडान चीनको स्थानीय समय अनुसार बिहान ४:१७ बजे सेन्जेनस्थित सेन्जेन बाओआन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ ।

त्यसैगरी सेन्जेन–काठमाडौं उडानले सेन्जेन बाओआन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ५ जुनमा चिनियाँ समय अनुसार बिहान ०६:१२ मा १ सय ५७ यात्रुसहित प्रस्थान गरी सोही दिन नेपाली समय अनुसार बिहान ८:२६ मा काठमाडौं अवतरण गरेको छ ।

कम्पनीका अनुसार काठमाडौंबाट सेन्जेनका लागि प्रत्येक मंगलबार र बिहीबार प्रस्थान उडान हुनेछ । सेन्जेनबाट काठमाडौंका लागि फर्कने उडान प्रत्येक बुधबार र शुक्रबार सञ्चालन हुनेछ ।

यो नयाँ सेवा सुरु भएसँगै यसले यात्रु पहुँचमा वृद्धि गर्दै नेपाल र चीनबीचको लामो समयदेखिको सम्बन्ध अझै मजबुत बनाउने कम्पनीको भनाइ छ ।

उडान काठमाडौं-सेन्जेन हिमालय एयरलाइन्स
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