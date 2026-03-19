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रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र शिवम् प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज सम्मानित

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २४ गते १२:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल उद्योग परिसंघले निकासी व्यापारमा योगदान पुर्‍याएका रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र शिवम् प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजलाई सम्मान गरेको छ ।
  • गोल्यान ग्रुप अन्तर्गतका यी दुवै कम्पनीलाई परिसंघको २३ औं वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा कदरपत्रसहित सम्मान गरिएको हो ।
  • रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले धागो निर्यात गरी वार्षिक ५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात गर्दै आएको छ ।

२४ जेठ, काठमाडौं । निकासी व्यापारमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालका दुई अग्रणी कम्पनी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड र शिवम् प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजलाई सम्मान गरेको छ । परिसंघले आफ्नो २३ औं वार्षिक साधारसभाको अवसरमा कदरपत्रसहित उक्त सम्मान गरेको हो।

यी दुबै गोल्यान ग्रुप अन्तर्गतका कम्पनी हुन् । रिलायन्स नेपालमा धागो उत्पादन गरी निर्यात गर्ने अग्रणी पब्लिक कम्पनी हो । तीन दशकअघि स्थापित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सुनसरीको दुहबी र खनारमा रहेका उद्योगमार्फत कपास, पोलिस्टर, भिस्कोज, एक्रेलिक र टेक्सचर्ड यार्न उत्पादन गर्दै आएको छ । उद्योगका उत्पादनहरु नेपालभित्र खपत हुनुका साथै भारत, टर्कीलगायत देशमा निर्यात हुने गरेका छन् । वार्षिक ५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात हुन्छ ।

त्यसैगरी शिवम् प्लास्टिकले पोलिप्रोलिन ओभन फ्याब्रिक उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले उत्पादन गरेको उक्त फ्याब्रिक खाद्यान्न प्याकेजिङ, पोलिमर, सिमेन्टका साथै एचडीपीई ओभन टर्पोलिन फ्याब्रिकमा प्रयोग गरिन्छ । कम्पनीको उत्पादन क्षमता ११ हजार १ सय २५ टन फ्याब्रिकरस्याक्स र ४ हजार ६ सय २० टन टर्पोलिन रहेको छ ।

उद्योग परिसंघले प्रदान गरेको कदरपत्रमा नेपालबाट भारतमा वस्तु निकासीमार्फत अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याएको उल्लेख छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको साधारणसभामा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका निर्देशक शशिकान्त अग्रवाल, प्रमुख वित्त अधिकृत अनिल सोमानी, शिवम् प्लास्टिकका विशाल थापा र गोल्यान ग्रुपका कर्पोरेट अफेयर्स एण्ड कम्युनिकेसन्स प्रमुख ज्योति गैह्रे सहभागी थिए ।

गत फागुनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकरण भएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स यसअघि पनि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सम्मानित भएको छ । नेपाल सरकारले सन् २०२५ मा रिलायन्सका प्रवन्ध निर्देशक अक्षय गोल्यानलाई महत्वपूर्ण वर्ष व्यक्ति (सीआईपी) बाट सम्मान गरेको थियो । सोही वर्ष भन्सार विभागले ७६ औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा रिलायन्सलाई उत्कृष्ट निर्यातकर्ता तथा रोजगारदाता कम्पनीको रुपमा सम्मान गरेको थियो ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स शिवम् प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज
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