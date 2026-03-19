एक गाउँपालिका उपाध्यक्ष र नाै वडाध्यक्ष पदमुक्त गर्न नेकपा सप्तरीको सिफारिस

२२ जेठ, सप्तरी । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) सप्तरीले एक गाउँपालिका उपाध्यक्षसहित सप्तरीका १० जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्न पार्टी केन्द्रलाई सिफारिस गरेको छ ।
सप्तरी जिल्ला अन्तर्गतका पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको राजविराजमा बसेको बैठकले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध लागेको भन्दै उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको हो ।
पदमुक्तको सिफारिस गरिएकामा छिन्नमस्ता गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राजोदेवी यादव, सोही गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष ललन यादव, ६ का वडाध्यक्ष कपलेश्वर साह, राजविराज नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष सुभाष यादव, ८ का वडाध्यक्ष जयनारायण मण्डल र १० का वडाध्यक्ष गंगाराम खंग छन् ।
यस्तै विष्णुपुर गाउँपालिका– १ का वडाध्यक्ष बलराम यादव, रूपनी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष सरोज यादव, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष मुनिलाल मुखिया र सुरुङ्गा नगरपालिका– १ का वडाध्यक्ष छत्रबहादुर राउतलाई पनि पदमुक्त गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
उनीहरूमाथि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध लागेर हराउन भूमिका खेलेको आरोप छ । उक्त आरोप पुष्टि नै भएको नेकपा सप्तरीले दाबी गरेको छ ।
पार्टीविरुद्ध गतिविधि गरेकाले उनीहरूलाई कानुनअनुसार पदमुक्त गर्न निर्वाचन आयोगमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पार्टी केन्द्रलाई सिफरिस गरेको केन्द्रीय सदस्य गोविन्द न्यौपानेले जानकारी दिए ।
पार्टी मधेश प्रदेश इन्चार्ज महेन्द्र राय यादव, सहइन्चार्ज विश्वनाथ साह, सहसंयोजक सुधिर साहको उपस्थितिमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो ।
यस्तै बैठकले जिल्लाका १८ वटै पालिकामा असार १० गतेभित्र संगठन समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउने निर्णय पनि गरेको केन्द्रीय सदस्य सूर्यनाथ यादवले बताए ।
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