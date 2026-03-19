सौतेनी सासुको हत्या आरोपी बुहारी चार वर्षपछि पक्राउ

२३ जेठ, काठमाडौं । प्युठानमा सौतेनी सासुको हत्या गरेर फरार आरोपी बुहारी चार वर्षपछि पक्राउ परेकी छन् ।
पक्राउ पर्नेमा स्वर्गद्वाराी नगरपालिका–६ डाँडाखर्ककी ३२ वर्षीया चेती सुनार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानले जनाएको छ ।
उनीमाथि सौतेनी सासुको हत्या आरोप लागेर प्युठान जिला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
२०७९ मंसिर १ गते डाँडाखर्कको भूपलाल घर्तीको बारीमा ६३ वर्षीया धनीकुमारी सुनार मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनको टाउकामा गम्भीर चोट लागेर रगताम्य अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
धनीकुमारी अहिले पक्राउ परेकी चेतीकी सौतेनी सासु रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यसयता चेती फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ । अहिले पक्राउ गरेर प्युठान अदालतका आदेश अनुसार उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाइएको जिप्रका प्युठानका सूचना अधिकारी इन्स्पेक्टर हरि भट्टराईले जानकारी दिए ।
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