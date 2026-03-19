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वैदेशिक रोजगारी ठगीका ४० हजार बढी मुद्दा डिजिटल अभिलेखीकरण गरिँदै

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २४ गते ११:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वैदेशिक रोजगार विभागले २०६४ सालदेखिका ४० हजारभन्दा बढी ठगी सम्बन्धी पुराना मुद्दालाई डिजिटल अभिलेखमा राख्ने कार्य तीव्र पारेको छ ।
  • गत भदौ २४ गते भएको तोडफोड र आगजनीमा डिजिटल डिभाइस नष्ट भएपछि विभागले पुनः पुराना फाइल स्क्यान गर्न थालेको हो ।
  • आगामी ६ महिनाभित्र पुराना मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्यसहित विभागले हालसम्म १० हजारभन्दा बढी मुद्दाको विवरण तयार पारिसकेको छ ।

२४ जेठ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारी ठगी सम्बन्धी पुराना मुद्दाहरू डिजिटल अभिलेखमा राख्ने क्रम अघि बढेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले २०६४ सालदेखि ठगी सम्बन्धी ४० हजारभन्दा बढी मुद्दा विद्युतीय प्रणालीमार्फत अभिलेखीकरण गर्ने कार्य अघि बढाएको हो ।

२०६४ सालदेखि वैदेशिक रोजगार ठगी सम्बन्धी ४० हजारभन्दा बढी मुद्दा विभागमा थन्किएका थिए । वर्षौंसम्मका फाइलका चाङभित्र सीमित ती मुद्दाहरूलाई अब व्यवस्थित रूपमा खोज्ने, मिलाउने, क्रमबद्ध गर्ने तथा विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेखीकरण गर्ने कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार हालसम्म १० हजारभन्दा बढी मुद्दाहरू स्क्यान गरी विवरण तयार गरिएको छ । भने बाँकी मुद्दाहरूको डिजिटल अभिलेखीकरण तथा व्यवस्थापन कार्य जारी रहेको छ ।

यसबाट अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै मुद्दाहरूलाई समयमै अदालतसमक्ष पेश गर्न सहज हुने विभागका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी बिन्दा आचार्यले बताइन् ।

गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका बेला विभागमा समेत तोडफोड तथा आगजनी गरिएको थियो । आगजनीका कारण पुराना मुद्दा स्क्यान गरेर राखिएको डिभाइस नै जलेर नष्ट भएको थियो ।

डिभाइस जलेर नष्ट भएपछि विभागले पुनः पुराना मुद्दाका फाइल स्क्यान गरेर विद्युतीय अभिलेखीकरण गर्न लागेको हो । आगामी ६ महिनाभित्रमा पुराना मुद्दाहरू फछ्र्यौट गरिसक्ने विभागको योजना रहेको छ । सोही अनुसार अहिले छुट्टै कर्मचारीहरू खटाएको छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुशासन स्थापना गर्न निरन्तर क्रियाशील रहेको जनाएको छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धतासहित पुराना मुद्धाहरूलाई चाँडो फछ्र्यौट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

 

वैदेशिक रोजगारी ठगी
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