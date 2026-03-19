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बागमतीका ९ जिल्लामा रास्वपा अधिवेशन सम्पन्न, महिला सभापति शून्य

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २४ गते १२:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बागमती प्रदेशका १३ मध्ये ९ जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न भई सबैमा पुरुष सभापति निर्वाचित भएका छन् ।
  • बाँकी जिल्लाहरूमध्ये चितवन, रसुवा र ललितपुरमा आज अधिवेशन हुँदैछ ।
  • सिन्धुपाल्चोकमा ५ जना आकांक्षीबीच सहमति जुट्न नसक्दा शनिबार शुरू भएको अधिवेशन स्थगित भएको छ ।

२४ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये ९ जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।

९ वटै जिल्ला सभापतिहरू पुरुष रहेका छन् । काठमाडौं जिल्ला सभापतिमा राजा शाक्य, भक्तपुरमा रामेश्वर बस्नेत, काभ्रेपलाञ्चोकमा प्रबिन ढकाल, सिन्धुलीमा अविनाश बस्नेत, रामेछापमा रमेश रायमाझी, दोलखामा दिनेश बस्नेत, नुवाकोटमा रामेश्वर गजुरेल, धादिङमा राजन अर्या र मकवानपुर जिल्ला सभापतिमा सन्जिव पाठक निर्वाचित भएका छन् ।

बाँकी जिल्लाहरूमध्ये चितवन, रसुवा र ललितपुरमा आज हुँदैछ ।

सिन्धुपाल्चोकमा शनिवार सुरू भएको अधिवेशन ‘विविध कारण’ले स्थगित भएको रास्वपाले जनाएको छ । स्थगित गर्नु परेको ‘विविध कारण’बारे भने रास्वपाले खुलाएको छैन ।

कार्यवाहक सभापति पासाङ तामाङले आकांक्षी वीचमा सहमति खोज्न समय लागेको हुँदा अधिवेशन स्थगित गर्नुपरेको जानकारी गराएका छन् । तामाङका अनुसार सभापति पदका लागि पाँच जना आकांक्षी छन् ।

बागमती प्रदेश रास्वपा रास्वपा जिल्ला अधिवेशन
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