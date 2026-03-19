रास्वपाको सिन्धुपाल्चोक अधिवेशन किन रोकियो ?

२४ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सिन्धुपाल्चोक अधिवेशन हिजो सुरु भएर पनि स्थगित गरिएको छ । रास्वपाले सिन्धुपाल्चोकमा: हिजो अधिवेशन सुरु भएको र विविध कारणले स्थगित गरेको जानकारी गराएको छ । स्थगित गर्नु परेको ‘विविध कारण’बारे भने रास्वपाले खुलाएको छैन ।
कार्यवाहक सभापति पासाङ तामाङले आकांक्षी वीचमा सहमति खोज्न समय लागेको हुँदा अधिवेशन स्थगित गर्नुपरेको जानकारी गराएका छन् । तामाङका अनुसार सभापति पदका लागि पाँच जना आकांक्षी छन् । कार्यवाहक जिल्ला सभापति तामाङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सहमति हुने प्रयास गर्दा हिजो समय धेरै लाग्यो । भोटिङ गरेर छान्न पर्ने भयो । मतपत छाप्न समय आवश्यक पर्यो ।’
तामाङका अनुसार अधिवेशनका लागि नयाँ मिति तोकिएको छैन । अधिवेशन गराउनका लागि पार्टीले खटाएका निर्वाचन समितिका सदस्य विरामी परेर हिजो काठमाडौं फर्केका थिए ।
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