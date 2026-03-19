स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ : स्वास्थ्य सचिव

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- स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
- उनले स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रमा देखिएका गुनासोहरू तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने र यसलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरे ।
- सरकारले यस वर्ष स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि विगतभन्दा दोब्बर बजेट विनियोजन गरेको सचिव देवकोटाले दाबी गरे ।
२४ जेठ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
आइतबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्वास्थ्य बीमा सुधार कार्यक्रमका लागि ऐन संशोधन गरेर नै अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
उनले सरकारले बीमा क्षेत्रमा देखिएको गुनासोहरू तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि बताए ।
सचिव देवकोटाले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता राखेको दाबी समेत गरे ।
सरकारले विगतमा वर्षहरूमा भन्दा उक्त कार्यक्रमका लागि दोब्बर बजेट विनियोजन गरेकाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुधारमा फडको मार्ने अवस्था रहेको सचिव देवकोटाको जिकिर थियो ।
उनले भने, ‘बीमा सुधारको थुप्रै कुराहरू आएका छन् । अहिले जति पनि कामहरू हामीले गरेका छौं । यस सम्बन्धी मिडियामा आएको र अस्ति हामीले गरेका निर्णयहरूको आधारमा हामीले यसलाई तुरुन्तै गर्ने पर्ने हो । यसमा नीतिगत कुराहरु गर्न बाँकी छ । बीमा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । १ साउनदेखि यो कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
सचिव देवकोटाले सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र आधार स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकलाई पुर्याउने गरी सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
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