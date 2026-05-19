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लुम्बिनीका ५ नयाँ मन्त्रीले लिए शपथ

एक साताअघि नियुक्त भएका लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पाँचजना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २५ गते १२:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त पाँच जना मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।
  • मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको सिफारिसमा एमालेका चार र जनता समाजवादी पार्टीका एक जना नयाँ मन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
  • जसपाका भण्डारीलाल अहिर प्रदेश सभाको चार वर्षे कार्यकालमा चौथो पटक मन्त्री बन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

२५ जेठ, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको छ । नवनियुक्त पाँचजना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।

बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले सोमवार नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम एक हप्ताअघि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको थियो ।

पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्‍मा एमालेबाट चार जना र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीबाट एक जना गरी पाँच जना नयाँ मन्त्री नियुक्त भएका छन् । यद्यपि राई नेतृत्वको पार्टीले आधिकारिकता पाएको छैन ।

नयाँ नियुक्त मन्त्रीहरूमा एमालेबाट तुलसीप्रसाद चौधरी, डिल्लीराज भुसाल, रामजीप्रसाद घिमिरे, रत्नबहादुर खत्री र खारेज भइसकेको दल जसपाबाट भण्डारीलाल अहिर रहेका छन्

चौधरीलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भुसाललाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, घिमिरेलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, खत्रीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा अहिरलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । अहिर प्रदेश सभाको चार वर्षे कार्यकालमा यो समेत चौथो पटक मन्त्री बनेका हुन् ।

शपथ ग्रहण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, पूर्व मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा, सभामुख तुलाराम घर्तीमगर, उपसभामुख मेनुका खाँड केसी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश
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