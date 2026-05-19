प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज पनि विपक्षीको विरोध (तस्वीरहरू)

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- प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलहरूले विरोध कायम राखेपछि सभामुख डीपी अर्यालले बैठक स्थगित गर्नुभयो ।
- विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले भारतको भूमि मिचेको भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
२५ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले आज पनि विरोध कायमै राखेका छन् । सभामुख डीपी अर्यालले बैठक सुरु भएको जानकारीसहित कार्यसूची पेस गर्ने बताएसँगै विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले भारतको भूमि मिचेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए ।
विपक्षीले विरोध जारी राखेपछि सभामुख अर्यालले बैठक स्थगित भएको जानकारी गराए ।
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