विपक्षीले वेल घेरेपछि स्थगित भयो संसद् बैठक (तस्वीरहरू)

विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेसँगै सभामुख डीपी अर्यालले बैठक स्थगित भएको सूचना सुनाएका छन् ।

चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८३ जेठ १९ गते १५:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विपक्षी दलहरूको नाराबाजी र वेल घेराउपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको छ ।
  • सभामुख डीपी अर्यालले प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक २५ जेठमा बस्ने जानकारी गराउनुभयो ।
  • विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले भारतको भूमि मिचेको भनी दिएको अभिव्यक्ति सच्याउन माग गरेका छन् ।

१९ जेठ, काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेसँगै सभामुख डीपी अर्यालले बैठक स्थगित भएको सूचना सुनाएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक जेठ २५ गतेमात्रै बस्ने जानकारी गराए ।

आज दिउँसो १ बजे बस्ने तय भएको बैठक २ घण्टा ढिला सुरु भएको थियो । आजको बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन र माफी माग्न माग राखे । उनीहरूले नाराबाजीसँऊै वेल घेराउ गर्न थालेपछि सभामुखले बैठक स्थगित भएको सूचना सुनाए ।

चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

विपक्षीले नाराबाजी नछाडेपछि संसद् बैठक २५ गतेसम्मका लागि स्थगित

संसद्‌मा अमर्यादित व्यवहार देखाउने सांसदमाथि छानबिन गर्न समिति गठन

प्रश्नोत्तरमा बालेन, विवादमा प्रक्रिया र अभिव्यक्ति

राति ९ :४० मा बस्दै संसद्को तेस्रो बैठक

संसद्‌मा लफडा : विपक्षीले फ्याँके कुर्सी, निरन्तर वेल घेराउ (तस्वीरहरू)

संसद्‌मा विपक्षीको वेल घेराउ (लाइभ)

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित