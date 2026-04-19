0 Days
:
00 Hrs
:
00 Min
:
00 Sec
To
GO!
+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

धितोपत्र बोर्डको प्रतिबद्धता : नेप्से पुनर्संरचना, एनआरएन र पेन्सन कोषको सहभागिता

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २५ गते १७:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल धितोपत्र बोर्ड ३४औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा अध्यक्ष उत्तरकुमार खत्रीले पूँजी बजारलाई सुरक्षित र प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
  • बोर्डले नेप्से तथा सीडीएससीको पुनर्संरचना गर्दै पेन्सन कोष, बीमा, म्युचुअल फन्ड र गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
  • सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्ने पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्थाले बजार थप गतिशील हुने अपेक्षा बोर्डले गरेको छ ।

२५ जेठ काठमाडौं । पूँजी बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड ३४ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष उत्तरकुमार खत्रीले पूँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको बनाउने कार्यमा बोर्ड क्रियाशील रहने बताएका छन् ।

बोर्ड यतिबेला कार्यकारी अध्यक्षविहीन हुँदा सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारी स्वतः अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहने व्यवस्थाबमोजिम खत्रीले सम्हालेका छन् ।

प्रतिबद्धता पत्रमा नेप्से तथा सीडीएससीको पुनर्संरचना गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ । पेन्सन कोष, बीमा, म्युचुअल फन्ड र गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

‘बोर्डले धितोपत्र नियमन, नेप्से तथा सीडीएस एन्ड क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गर्दै संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बीमा, म्युचुअल फन्ड र गैर आवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तारका साथै ऋण बजार, बण्ड बजार, पूर्वाधार बण्ड र जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गरी दीर्घकालीन पूँजी निर्माण गर्नेगरी आगामी कार्यदिशा तय गर्नेछ’ प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

अध्यक्ष खत्रीले पूँजी बजारको विकास तथा सुधारका लागि विभिन्न समयमा गठन भएका आयोग तथा कार्यदलहरूले दिएका सुझाव समेत क्रमशः कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

‘सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएसँगै बजार थप गतिशील हुने अपेक्षा छ’ प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । त्यति मात्रै होइन आफ्नै कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन नसकेको बोर्डले नियामकीष् क्षमता सुदृढीकरण गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । ‘बोर्डको नियमन र

सुपरीवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवी संघसंस्थासँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्दछु’ खत्रीले जारी गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटले धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी लिएका नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम अनुरुपका निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने भूमिकातर्फ अग्रसर रहने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

धितोपत्र बोर्ड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति सिफारिस समिति संयोजकबाट भट्टले दिए राजीनामा

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति सिफारिस समिति संयोजकबाट भट्टले दिए राजीनामा
बीमा कम्पनीको पैसा सेयर चलखेलमा प्रयोग, थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई सिफारिस

बीमा कम्पनीको पैसा सेयर चलखेलमा प्रयोग, थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई सिफारिस
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले बनायो सिफारिस समिति

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले बनायो सिफारिस समिति
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले दिए राजीनामा

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले दिए राजीनामा
धितोपत्र बोर्डले दुई कम्पनीलाई दियो आईपीओ निष्कासनको अनुमति

धितोपत्र बोर्डले दुई कम्पनीलाई दियो आईपीओ निष्कासनको अनुमति
हायर पर्चेज कम्पनीले लिने ब्याजदर तोक्दा मार्जिन लेन्डिङमा ब्रोकरलाई किन तोकिएन ?

हायर पर्चेज कम्पनीले लिने ब्याजदर तोक्दा मार्जिन लेन्डिङमा ब्रोकरलाई किन तोकिएन ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’
डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय

डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय
निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी
‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा
राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र

राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र
दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

6 Stories
नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

4 Stories
मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

9 Stories
ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित