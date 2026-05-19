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स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक सचिव मात्रै, डा. देवकोटालाई पूर्ण जिम्मेवारी

सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउँदै प्रशासनिक संरचना पुनर्गठन गरेसँगै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा अब एक जना मात्र सचिव रहने भएका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २५ गते १७:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट १८ मा झारेसँगै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा अब एक जना मात्र सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
  • नयाँ व्यवस्था अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवातर्फका सचिव डा. विकास देवकोटा मात्रै प्रशासनिक तथा प्राविधिक नेतृत्वको जिम्मेवारीमा रहनेछन् ।
  • प्रशासनतर्फका सचिव डिल्ली शर्मालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएसँगै दुई सचिव रहने पुरानो व्यवस्थाको अन्त्य भएको छ ।

२५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउँदै प्रशासनिक संरचना पुनर्गठन गरेसँगै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा अब एक जना मात्र सचिव रहने भएका छन् ।

सरकारले स्वीकृत गरेको नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट १८ मा झारिएपछि सचिवहरूको दरबन्दी पुनः मिलान गरिएको हो । सोही निर्णयअनुसार दुई सचिव रहने मन्त्रालयहरूमा अब एक जना मात्र सचिव राख्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

यसक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लामो समयदेखि कायम स्वास्थ्य सेवातर्फ र प्रशासनतर्फ गरी दुई सचिव रहने व्यवस्था पनि अन्त्य भएको छ । अब मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवातर्फका सचिव डा. विकास देवकोटा मात्र सचिवका रूपमा रहनेछन् ।

प्रशासनतर्फका सचिव डिल्ली शर्मालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । उनको सोमबार मन्त्रालयबाट औपचारिक बिदाइसमेत गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थासँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक तथा प्राविधिक नेतृत्वको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अब डा. देवकोटाले एक्लै सम्हाल्ने भएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय
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