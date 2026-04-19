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आयल निगममा निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दीपक बराललाई

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २५ गते १८:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दीपक बराललाई तोकेको छ ।
  • अघिल्लो साता नागेन्द्र साहले अवकाश पाएपछि रिक्त भएको उक्त पदमा हालका उपप्रबन्ध निर्देशक बराललाई ल्याइएको हो ।

२५ जेठ, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दीपक बरालले सम्हाल्ने भएका छन् ।

अघिल्लो साता नागेन्द्र साहले सेवाबाट अवकाश पाएपछि रिक्त रहेको उक्त पदमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बराललाई ल्याएको हो । अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि उनलाई यो जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

मन्त्रालयले आज सोमबार पत्र पठाएर बराललाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिए । यसअघि चण्डिका भट्टले पदबाट राजीनामा दिएपछि साहले निमित्त प्रमुखको रूपमा निगमको नेतृत्व सम्हालेका थिए ।

साहको अवकाशसँगै निगमको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका बराल हाल निगममै नायब कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा छन् । बरालसँग निगमको प्रशासनिक र प्राविधिक दुवै क्षेत्रमा काम गरेको लामो अनुभव छ ।

आयल निगम दीपक बराल
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