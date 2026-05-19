0 Days
:
00 Hrs
:
00 Min
:
00 Sec
To
GO!
+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रुद्र-गौरी श्री-अम्बिका ओली प्रतिष्ठानद्वारा राष्ट्रिय पुरस्कार घोषणा

रुद्र–गौरी श्री–अम्बिका ओली प्रतिष्ठानले वर्ष २०८२ का लागि प्रदान गरिने विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारका विजेताहरूको घोषणा गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २५ गते १९:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रुद्र–गौरी श्री–अम्बिका ओली प्रतिष्ठानले ५ लाख रुपैयाँ राशिको प्रज्ञा पुरस्कार प्राध्यापक डा. सुरेशराज शर्मा र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई प्रदान गर्ने भएको छ।
  • १ लाख १ हजार १११ रुपैयाँ राशिको कृषि पुरस्कार संयुक्त रूपमा एग्रो मनाङ प्रालि र कृषि विज्ञ चुटराज गुरुङलाई प्रदान गरिने भएको छ।
  • प्रतिष्ठानले घोषणा गरेका यी पुरस्कारहरू आगामी ३० जेठमा आयोजना हुने एक विशेष समारोहमा वितरण गरिने जनाएको छ।

२५ जेठ, काठमाडौं । रुद्र–गौरी श्री–अम्बिका ओली प्रतिष्ठानले वर्ष २०८२ का लागि प्रदान गरिने विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारका विजेताहरूको घोषणा गरेको छ ।

यस वर्षको ‘श्रीप्रसाद ओली स्मृति राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रज्ञा पुरस्कार’ (राशि ५ लाख रुपैयाँ) संयुक्त रूपमा प्राध्यापक डा. सुरेशराज शर्मा र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र लाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।

डा. शर्मालाई नेपालको प्राविधिक, व्यावसायिक तथा उच्च शिक्षाको विकासमा पुर्‍याएको दीर्घकालीन योगदानका लागि सम्मान गर्न लागिएको हो भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई नवप्रवर्तन, अनुसन्धान तथा प्रविधि विकासमा पुर्‍याएको योगदानको कदरस्वरूप पुरस्कृत गर्न लागिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

‘रुद्रप्रसाद ओली स्मृति राष्ट्रिय कृषि पुरस्कार’ (राशि १ लाख १ हजार १११ रुपैयाँ) संयुक्त रूपमा एग्रो मनाङ प्रालि र कृषि विज्ञ चुटराज गुरुङ लाई प्रदान गरिने भएको छ ।

एग्रो मनाङ प्रालिलाई उच्च घनत्वको स्याउ उत्पादनमार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापनमा योगदान पुर्‍याएको भन्दै सम्मान गर्न लागिएको हो ।

कृषि विज्ञ गुरुङलाई फलफूल तथा बागवानी क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र जनशक्ति विकासमा योगदान पुर्‍याएको आधारमा पुरस्कृत गरिने भएको छ।

प्रतिष्ठानले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आगामी जेठ ३० गते आयोजित विशेष समारोहमा पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गरिनेछ।

रुद्र-गौरी श्री-अम्बिका ओली प्रतिष्ठान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘विद्यार्थीको मोबाइल नष्ट घटनाले डाटा सुरक्षाको जोखिम बढायो’

‘विद्यार्थीको मोबाइल नष्ट घटनाले डाटा सुरक्षाको जोखिम बढायो’
बागमतीका थप १५ सहकारी समस्यामा, बचतकर्ताको ३ अर्ब जोखिममा

बागमतीका थप १५ सहकारी समस्यामा, बचतकर्ताको ३ अर्ब जोखिममा
ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणिन्द्र नेपाल पक्राउ

ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणिन्द्र नेपाल पक्राउ
कर्णालीमा संघीयतासम्बन्धी युवा संवाद

कर्णालीमा संघीयतासम्बन्धी युवा संवाद
आयल निगममा निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दीपक बराललाई

आयल निगममा निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दीपक बराललाई
ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा परे हर्क साम्पाङ

ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा परे हर्क साम्पाङ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’
डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय

डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय
निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी
‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा
राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र

राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र
दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

6 Stories
नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

4 Stories
मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

9 Stories
ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित