२५ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायल र इरान दुवै पक्षले तत्काल युद्धविराम गर्न खोजिरहेको दाबी गरेका छन् । ट्रम्पले सोमबार यसो भनिरहँदा उता इजरायल र इरान भने एकअर्कामाथि गरिरहेका थिए ।
‘इजरायल र इरान दुवै पक्षले तत्काल युद्धविराम गर्न खोजिरहेका छन् । शान्ति सम्बन्धी अन्तिम वार्ता अगाडि बढिरहेका छन्,’ ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रूथमा लेखेका छन्, ‘अज्ञानता वा मूर्खताले बाधा पुर्याउनसक्छ ।’
‘अन्तिम सम्झौता’ नभएसम्म नाकाबन्दी पूर्ण शक्ति र प्रभावका साथ रहने उनले बताएका छन् । ‘चीजहरू छिटो अघि बढ्नुपर्छ । यस विषयमा तपाईंको एकाग्रताका लागि धन्यवाद,’ ट्रम्पले भनेका छन् ।
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