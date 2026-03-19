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ट्रम्पको १७ महिने कार्यकालमा चार हजार ६०० भारतीय अमेरिकाबाट डिपोर्ट

गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेका, भिसाको अवधि सकिएर पनि बसेका वा बिना कुनै कागजात बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई अमेरिकाले डिपोर्ट गरिरहेको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २३ गते १६:०३

२३ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको १७ महिने कार्यकालमा ठूलो संख्यामा भारतीय नागरिक अमेरिकाबाट निष्काशित गरिएको छ । ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेयताका १७ महिनामा ४ हजार ६०० भन्दा बढी भारतीय अमेरिकाबाट देशनिकाला (डिपोर्ट) हुँदै भारत पुर्‍याइएका हुन् ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनले सन् २०२६ मा अहिलेसम्म एक हजार ७६ जना भारतीय नागरिकलाई अमेरिकाबाट भारत फर्काइएको जानकारी दिए ।

यसैगरी सन् २०२५ मा कुल ३ हजार ५६७ जनालाई अमेरिकाले देशनिकाला गरेको थियो । ट्रम्पको प्रशासनले आप्रवासनको मुद्दा प्रमुख र संवेदनशील राजनीतिक विषका रूपमा उठाउँदै आएको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा विदेशमा बसोबास गरिरहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई फिर्ता लिनु सबै देशको दायित्व भएको बताएको छ ।

तर, यो प्रक्रिया सम्बन्धित व्यक्तिको राष्ट्रियता प्रमाणीकरण भएपछि मात्र लागु हुने उसको भनाइ छ ।

भारतले ‘यो भारतले मात्र अपनाएको नीति नभई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त रहेको’ भन्दै बचाउ गर्दैआएको छ ।

गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेका, भिसाको अवधि सकिएर पनि बसेका वा बिना कुनै कागजात बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई अमेरिकाले डिपोर्ट गरिरहेको छ ।

भारतले अमेरिकाले डिपोर्ट गर्न खोजेका व्यक्तिहरूको सूची आफ्ना एजेन्सीहरूले सुक्ष्म रूपमा हेर्ने, छानबिन र प्रमाणीकरणमा भारतीय नागरिक पुष्टि भए मात्रै स्वीकार गर्ने गरेको जनाएको छ ।

अमेरिकाबाट डिपोर्ट डोनाल्ड ट्रम्प भारतीय नागरिक
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