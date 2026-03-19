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अवैध लागूऔषधसहित २३ जना पक्राउ

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २३ गते १७:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रहरीले नियमित गस्तीका क्रममा काठमाडौँ, झापा र चितवनसहित देशका विभिन्न स्थानबाट लागुऔषधसहित २३ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
  • पक्राउ परेकाहरूको साथबाट खैरो हेरोइन, गाँजा तथा चिकित्सकको सिफारिशमा मात्र पाइने ट्रामाडोल र डाइजेपाम लगायतका लागुऔषध बरामद गरिएको छ ।

२३ जेठ, काठमाडौं । नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न स्थानबाट लागुऔषधसहित २३ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षका अनुसार काठमाडौँबाट ११, झापाबाट छ, चितवनबाट दुई तथा सिरहा, उदयपुर, दाङ र कैलालीबाट एक/एक जनालाई पक्राउ गरेको हो ।

प्रहरीले उनीरूपको साथबाट लागूऔषध खैरो हेरोइन र गाँजा तथा चिकित्सको सिफारिसमा मात्र खरिद गर्न पाइने ट्रामाडोल, डाइजेपाम, फेनारगन र बुप्रेनोर्फिन बरादम गरेको छ ।

पक्राउ
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