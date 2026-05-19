चलचित्र विधेयक अघि बढाउँदै प्रतिनिधिसभा

२७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले चलचित्र विधेयक अघि बढाउँदैछ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे बस्दैछ । जहाँ सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले चलचित्र विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाईयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
यो राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको विधेयक हो । यसबाहेक बुधबार प्रतिनिधिसभामा सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउने कार्यक्रम छ ।
सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सदस्यहरूको नाम मनोनयन गरेको बेहोरा पनि जानकारी गराउँदैछन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वक्तव्यसहित आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । यसपछि सभामा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ हुनेछ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले छलफलका क्रममा उठेका प्रश्रहरूको जवाफ दिने कार्यक्रम पनि छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैङ्क (तेस्रो संशोधन) विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची पनि छ ।
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