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रास्वपा बागमती प्रदेशको निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २७ गते १२:१०

२७ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बागमती प्रदेशको निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित भएको छ ।

निर्वाचन समिति संयोजक सुमित्रा पण्डितले हाललाई निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी दिइन् ।

निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित भएपछि अधिवेशनस्थल सुनसान भएको छ ।

मतदाता नामावलीमा विवाद उत्पन्न भएपछि निर्वाचन स्थगित गरिएको हो । २४ घण्टाभित्र अर्को सूचना  जारी गरिने संयोजक पण्डितले जानकारी दिइन् ।

बागमती प्रदेश
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