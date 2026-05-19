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संसद्‍ अवरोध खुलाउन विपक्षीसँग छलफलमा रवि लामिछाने

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २७ गते १३:२२
फाइल तस्वीर

२७ जेठ, काठमाडौं । संसद अवरोध खुलाउन रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बोलाएको सर्वदलीय बैठक सिंहदरबारमा बसिरहेको छ ।

संसद्को कार्यव्यवस्थाको हलमा अहिले बैठक बसिरहेको छ । सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेता र प्रमुख सचेतकहरू बैठकमा सहभागी छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सीमा विवाद सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्दै आइरहेका छन् ।

छलफलमा नेपाली कांग्रेसका भीष्मराज आङ्देम्बे, नेकपा एमालेका रामबहादुर थापा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका वर्षमान पुन लगायतका नेताहरू सहभागी छन् ।

यसअघि २५ जेठमा पनि लामिछानेले रास्वपा नेतृत्वको सरकारको कामकारबाही र भारत भ्रमणका बारेमा विपक्षी दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए ।

रवि लामिछाने विपक्षी दलसँग
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