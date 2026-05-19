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राष्ट्रिय दोहोरी गीत प्रतियोगिता आयोजना हुने

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २७ गते १३:१९

काठमाडौँ । सांस्कृतिक संस्थानको ५४औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा काठमाडौँमा राष्ट्रिय दोहोरी गीत प्रतियोगिता २०८३ को आयोजना हुने भएको छ ।

सांस्कृतिक संस्थानले प्रतियोगी तथा पत्रकार समक्ष विशेष भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरी सोबारे जानकारी दिएको हो । प्रतियोगिता असार ३, ४ र ५ गते सांस्कृतिक संस्थानको मेगाहल, जमलमा आयोजना गरिने संस्थानका महाप्रबन्धक किरणबाबू पुनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘सांस्कृतिक संस्थानको ५४औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा हामीले पहिलो पटक राष्ट्रिय दोहोरी गीत प्रतियोगिता आयोजना गर्दैछौँ । यो आफैँमा खुसीको कुरो हो ।’

उक्त प्रतियोगितामा २५ वटा समूहको सहभागिता रहने तथा असार ५ गते वार्षिकोत्सवका दिन पुरस्कार वितरणसहित सम्मान गरिने महाप्रबन्धक पुनले बताए । रासस

राष्ट्रिय दोहोरी गीत प्रतियोगिता
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