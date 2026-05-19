संसद्को बैठक

२७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकको गतिरोध अन्त्य भएको छ । विपक्षी दलहरूले बुधबार सिंहदरबारमा सत्तापक्षसंगको छलफलपछि लामो समयको सदनको गतिरोध अन्त्य भएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा पराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई सदनमा बोल्न दिने र सीमाका विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन सभामुखसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय भएसँगै सदन चलेको हो ।
बैठकमा श्रम संस्कृतिका सांसदहरू भने उठेर विरोध जारी राखेका छन् ।
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