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ह्वाट्सएपमा विश्वकप २०२६ थिमका नयाँ फिचर सार्वजनिक

फुटबल इमोजीमा 'ट्रायोन्डा' म्याच बल देखिने

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २७ गते १९:३५

फिफा विश्वकप २०२६ लाई थप उत्साहजनक बनाउन म्यासेजिङ एप ह्वाट्सएपले आफ्ना प्रयोगकर्ताका लागि नयाँ सुविधाहरू सार्वजनिक गरेको छ। फुटबल प्रेमीहरूलाई लक्षित गरी ल्याइएका यी सुविधाहरूमा नयाँ कलिङ इफेक्ट, परिमार्जित थिम र विश्वकपसम्बन्धी च्यानलहरू सहजै खोज्न मिल्ने प्रणाली समावेश छन्।

विश्वकप अवधिभर फुटबल प्रशंसकहरूले च्याट र कलिङका क्रममा फुटबल थिममा आधारित विशेष इफेक्ट र स्टिकरहरू प्रयोग गर्न पाउनेछन्। यसैगरी ह्वाट्सएपले आफ्नो एप्लिकेसनभित्र रहेको च्यानल सुविधालाई पनि थप व्यवस्थित बनाएको छ।

खेलप्रेमीहरूलाई प्रतियोगितासँग जोडिइरहन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यसमा फुटबल च्यानलहरूका लागि छुट्टै ‘कस्टम डिरेक्टरी’ थपिएको छ। यस नयाँ डिरेक्टरीको मद्दतले प्रयोगकर्ताले आफ्ना मन पर्ने टिम, खेलको तालिका र प्रत्यक्ष नतिजाहरू एकै ठाउँबाट सजिलै हेर्न सक्नेछन्।

खेलको माहोललाई अझ बढी थिम्याटिक बनाउन ह्वाट्सएपले एपभित्र प्रयोग हुने फुटबल इमोजीलाई पनि परिवर्तन गरेको छ। अब प्रयोगकर्ताले फुटबल इमोजी पठाउँदा त्यसको सट्टा यस वर्षको आधिकारिक विश्वकप म्याच बल ‘ट्रायोन्डा’ देखा पर्नेछ। यसका साथै अब फुटबल च्यानलहरूले आफ्ना अपडेट र विश्लेषणहरू ह्वाट्सएप ‘स्टेटस’ मा पनि सिधै पोस्ट गर्न सक्नेछन्।

प्रतियोगिताको पलपलको ताजा अपडेटका लागि प्रयोगकर्ताले ह्वाट्सएपभित्रै उपलब्ध ‘मेटा एआई’को सहयोग लिन सक्नेछन्। मेटा एआईमार्फत खेलको ताजा अंक तालिका, खेलाडीहरूको विवरण र आफ्नो नजिकै खेल हेर्न मिल्ने उत्कृष्ट ठाउँहरूको बारेमा तुरुन्तै जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ। फुटबल निकै लोकप्रिय रहेका क्षेत्रहरूमा ह्वाट्सएपको प्रयोग अत्यधिक हुने गर्दछ।

ह्वाट्सएप
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